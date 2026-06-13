Матч Чернигов – Динамо собрал рекордную телеаудиторию

Финал VBET Кубка Украины сезона 2025/26 собрал рекордную телевизионную аудиторию – интерес болельщиков к решающему матчу турнира стал одним из самых высоких за последние годы. Поединок между «Черниговом» и «Динамо», состоявшийся 20 мая на «Арене Львов», посмотрели 1 422 914 зрителей. То есть, почти полтора миллиона украинцев смотрели финал Кубка сезона 2025/26.

Матч охватил 27% всей аудитории, находившейся в то время у экранов. Другими словами, каждое четвертое включенное устройство в Украине транслировало именно финал Кубка.

«Такие впечатляющие показатели подтверждают: обновленный формат турнира, острая интрига на каждой стадии и яркие противостояния делают VBET Кубок Украины одним из самых популярных футбольных событий страны. А финал стал достойной кульминацией сезона, держащего болельщиков в напряжении до финального свистка», – считают в УАФ.