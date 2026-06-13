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Кубок Украины
13 июня 2026, 20:32 |
264
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Матч Чернигов – Динамо собрал рекордную телеаудиторию

Финал Кубка Украины стал популярным событием

13 июня 2026, 20:32 |
264
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Матч Чернигов – Динамо собрал рекордную телеаудиторию
Getty Images/Global Images Ukraine
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Финал VBET Кубка Украины сезона 2025/26 собрал рекордную телевизионную аудиторию – интерес болельщиков к решающему матчу турнира стал одним из самых высоких за последние годы. Поединок между «Черниговом» и «Динамо», состоявшийся 20 мая на «Арене Львов», посмотрели 1 422 914 зрителей. То есть, почти полтора миллиона украинцев смотрели финал Кубка сезона 2025/26.

Матч охватил 27% всей аудитории, находившейся в то время у экранов. Другими словами, каждое четвертое включенное устройство в Украине транслировало именно финал Кубка.

«Такие впечатляющие показатели подтверждают: обновленный формат турнира, острая интрига на каждой стадии и яркие противостояния делают VBET Кубок Украины одним из самых популярных футбольных событий страны. А финал стал достойной кульминацией сезона, держащего болельщиков в напряжении до финального свистка», – считают в УАФ.

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Чернигов Чернигов - Динамо Динамо Киев Кубок Украины по футболу
Руслан Полищук Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Рекордні рейтинги Динамо проти аутсайдера — це прямий доказ, що кияни є єдиним справжнім народним брендом України. Вболівальники вмикають телевізори заради імені клубу, а не заради інтриги матчу. А тепер уявіть, які б цифри були проти Карпат, Металіста чи ЛНЗ — це був би повний розрив медіапростору.  A я, як вболівальник Шахтаря, скажу прямо: мені за нас дуже прикро і просто дико заздрісно, бо таку народну любов за мільйони не купиш.
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