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  4. ВОЛОШИН: «Немного отпраздновали, но это тренировка перед большой свадьбой»
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 20:23 |
494
0

ВОЛОШИН: «Немного отпраздновали, но это тренировка перед большой свадьбой»

Назар Волошин поделился впечатлением от женитьбы

13 июня 2026, 20:23 |
494
0
ВОЛОШИН: «Немного отпраздновали, но это тренировка перед большой свадьбой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин
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После прохождения планового медобследования полузащитник «Динамо» Назар Волошин рассказал о том, как провел отпуск, о браке и ожиданиях от следующего сезона.

– Отпуск провел хорошо, отлично отдохнул, полностью восстановился, побывал в кругу семьи. К тому же произошло еще одно приятное событие – я женился. Это очень важный шаг в моей жизни. Мы очень рады. Немного отпраздновали, но это была, скорее, тренировка перед большой свадьбой.

– Расскажите, как вы познакомились как и долго вместе?

– Вместе мы уже четыре года. Познакомились в интернете, как и многие в наше время.

– Как будете готовиться на сборах к раннему старту в квалификации Лиги Европы?

– Конечно нужно максимально подготовиться к матчам в еврокубках и в чемпионате Украины. В первую очередь, хочется показать достойный результат на международной арене. Будем делать все возможное, чтобы набрать оптимальные кондиции.

– Какие ваши надежды на новый сезон в чемпионате Украины? Удивят ли команды, вышедшие в УПЛ из Первой лиги?

– Это хорошие, качественные команды. Будет интересно с ними играть. Если команда выходит в Премьер-лигу, значит, она заслужила это своими результатами.

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Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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