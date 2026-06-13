ВОЛОШИН: «Немного отпраздновали, но это тренировка перед большой свадьбой»

После прохождения планового медобследования полузащитник «Динамо» Назар Волошин рассказал о том, как провел отпуск, о браке и ожиданиях от следующего сезона.

– Отпуск провел хорошо, отлично отдохнул, полностью восстановился, побывал в кругу семьи. К тому же произошло еще одно приятное событие – я женился. Это очень важный шаг в моей жизни. Мы очень рады. Немного отпраздновали, но это была, скорее, тренировка перед большой свадьбой.

– Расскажите, как вы познакомились как и долго вместе?

– Вместе мы уже четыре года. Познакомились в интернете, как и многие в наше время.

– Как будете готовиться на сборах к раннему старту в квалификации Лиги Европы?

– Конечно нужно максимально подготовиться к матчам в еврокубках и в чемпионате Украины. В первую очередь, хочется показать достойный результат на международной арене. Будем делать все возможное, чтобы набрать оптимальные кондиции.

– Какие ваши надежды на новый сезон в чемпионате Украины? Удивят ли команды, вышедшие в УПЛ из Первой лиги?

– Это хорошие, качественные команды. Будет интересно с ними играть. Если команда выходит в Премьер-лигу, значит, она заслужила это своими результатами.