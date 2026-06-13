ФОТО. Футболист Динамо показал свою роскошную свадьбу
Жена футболиста поделилась атмосферными кадрами и обратилась к друзьям
Вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Назар Волошин вместе со своей супругой Лизой Кандыбой поделились новыми фотографиями со свадебного празднования.
После официальной росписи пара опубликовала в Instagram серию атмосферных снимков. Молодожены позировали у воды, разрезали праздничный торт, танцевали и веселились в компании друзей.
Особое внимание привлекла подпись Лизы к публикации: «Спасибо нашим друзьям, которые разделили с нами этот день».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Именно теплая и дружеская атмосфера стала главной особенностью праздника. На фотографиях запечатлены искренние эмоции, улыбки и счастливые моменты молодоженов.
Напомним, 11 июня Назар Волошин и Лиза Кандыба официально зарегистрировали брак. Снимки быстро собрали тысячи лайков и множество поздравлений от подписчиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами
Функционера будут судить