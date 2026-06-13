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Англия
13 июня 2026, 20:02 | Обновлено 13 июня 2026, 20:08
539
0

Арбелоа приближается к назначению на пост тренера клуба АПЛ

Переговоры испанца с «Фулхэмом» проходят положительно

13 июня 2026, 20:02 | Обновлено 13 июня 2026, 20:08
539
0
Арбелоа приближается к назначению на пост тренера клуба АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа
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Испанский специалист Альваро Арбелоа близок к тому, чтобы стать главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, переговоры 43-летнего коуча и английского клуба продвигаются положительно. Осталось согласовать несколько деталей.

У руля «Фулхэма» Арбелоа может заменить Марку Силву, который возглавил «Бенфику». Последние полгода он работал главным тренером мадридского «Реала».

«Фулхэм» в прошедшем сезоне чемпионата Англии набрал 52 очка и закончил сезон на 11-м месте таблицы.

Ранее сообщалось о том, что Арбелоа ведет переговоры с «Фулхэмом».

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Альваро Арбелоа Реал Мадрид Фулхэм Марку Силва чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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