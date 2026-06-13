Арбелоа приближается к назначению на пост тренера клуба АПЛ
Переговоры испанца с «Фулхэмом» проходят положительно
Испанский специалист Альваро Арбелоа близок к тому, чтобы стать главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщает Маттео Моретто.
По информации источника, переговоры 43-летнего коуча и английского клуба продвигаются положительно. Осталось согласовать несколько деталей.
У руля «Фулхэма» Арбелоа может заменить Марку Силву, который возглавил «Бенфику». Последние полгода он работал главным тренером мадридского «Реала».
«Фулхэм» в прошедшем сезоне чемпионата Англии набрал 52 очка и закончил сезон на 11-м месте таблицы.
Ранее сообщалось о том, что Арбелоа ведет переговоры с «Фулхэмом».
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