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  4. Перед уходом из Реала Арбелоа пожаловался Моуриньо на одного из игроков
Испания
13 июня 2026, 21:46 |
1069
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Перед уходом из Реала Арбелоа пожаловался Моуриньо на одного из игроков

Альваро Каррерас не соответствует уровню команды

13 июня 2026, 21:46 |
1069
1 Comments
Перед уходом из Реала Арбелоа пожаловался Моуриньо на одного из игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Арбелоа и Моуриньо
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Альваро Арбелоа дал совет Жозе Моуриньо, который на днях официально сменил его на посту главного тренера мадридского «Реала».

Сообщается, что испанский специалист дал португальцу «очень плохую» характеристику в отношении левого защитника Альваро Каррераса. Отмечается, что Моуриньо не в восторге и от других игроков на этой позиции. Как известно, в составе «бланкос» здесь играют Фран Гарсия и Ферлан Менди, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.

Источник сообщает, что Моуриньо попросил руководство «Реала» летом найти надежного игрока, способного закрыть левый фланг обороны.

Каррерас перешел в мадридский клуб год назад из «Бенфики» за 50 млн евро. В прошлом сезоне он забил два гола и отдал три голевые передачи в 40 матчах за клуб во всех турнирах.

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Альваро Каррерас Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Альваро Арбелоа Жозе Моуриньо
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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совершенно согласен.
я его в Бенфике не видел, а когда он начал играть за Реал, я был шокирован как можно было столь слабого футболиста купить за такие большие деньги, да еще и с антуражем покупки звезды.
Фран Гарсия вообще случайный человек.  Менди сильнее этих двух, но его травмы замучили.
Нужен хороший левый защитник.
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