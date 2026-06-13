Перед уходом из Реала Арбелоа пожаловался Моуриньо на одного из игроков
Альваро Каррерас не соответствует уровню команды
Альваро Арбелоа дал совет Жозе Моуриньо, который на днях официально сменил его на посту главного тренера мадридского «Реала».
Сообщается, что испанский специалист дал португальцу «очень плохую» характеристику в отношении левого защитника Альваро Каррераса. Отмечается, что Моуриньо не в восторге и от других игроков на этой позиции. Как известно, в составе «бланкос» здесь играют Фран Гарсия и Ферлан Менди, который сейчас восстанавливается после тяжелой травмы.
Источник сообщает, что Моуриньо попросил руководство «Реала» летом найти надежного игрока, способного закрыть левый фланг обороны.
Каррерас перешел в мадридский клуб год назад из «Бенфики» за 50 млн евро. В прошлом сезоне он забил два гола и отдал три голевые передачи в 40 матчах за клуб во всех турнирах.
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я его в Бенфике не видел, а когда он начал играть за Реал, я был шокирован как можно было столь слабого футболиста купить за такие большие деньги, да еще и с антуражем покупки звезды.
Фран Гарсия вообще случайный человек. Менди сильнее этих двух, но его травмы замучили.
Нужен хороший левый защитник.