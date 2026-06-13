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  4. Бразилия – Марокко. Прогноз на матч ЧМ-2026 от Александра Шовковского
Чемпионат мира
13 июня 2026, 19:05 | Обновлено 13 июня 2026, 19:07
77
0

Бразилия – Марокко. Прогноз на матч ЧМ-2026 от Александра Шовковского

Экс-тренер Динамо и амбассадор betking – о топовом поединке на мундиале

13 июня 2026, 19:05 | Обновлено 13 июня 2026, 19:07
77
0
Бразилия – Марокко. Прогноз на матч ЧМ-2026 от Александра Шовковского
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Бывший игрок и тренер Динамо, амбассадор betking Александр Шовковский поделился прогнозом на матч ЧМ-2026 между сборными Бразилии и Марокко (01:00).

После стартовых матчей с участием хозяев чемпионата мира турнир по-настоящему начинается уже предстоящей ночью. Конечно, стеснявшиеся добивать соперника мексиканцы, волевые корейцы, физически мощные канадцы и боснийцы, результативные американцы – это все здорово, но совсем скоро на поле выйдут кудесники мяча из Бразилии. Пусть сейчас в составе нет Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо и других Ромарио, а главная звезда команды Неймар все еще восстанавливается после травмы. Да и соперник у бразильцев серьезный, с интригующим налетом скандальности. Марокканцы выиграли все восемь матчей квалификации, а полгода назад стали чемпионами Африки, хотя проиграли финал.

Бразилия в отборочном турнире не блистала, но всегда можно сказать, что когда на чемпионат мира выходит большая часть участников квалификации, главное на этой стадии – наиграть команду, а пятое место среди десяти сборных – это уже вопрос восприятия. Пока остается загадкой, как работавший исключительно в клубном футболе именитый Карло Анчелотти найдет баланс между звездной атакой, сверхнадежным центром обороны и остальными исполнителями, включая вратаря Алиссона, который после череды травм уже не выглядит прежней «стеной» и прибыл в расположение сборной с животом.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

При Анчелотти игроки «селесао» в отборочных матчах пропустили лишь один мяч, а в последних шести спаррингах превосходили соперников по основным статистическим показателям. Однако побеждали не всегда и при этом уже пять встреч подряд не могут сохранить свои ворота сухими.
Команда Марокко считается темной лошадкой турнира, но, с другой стороны, это безоговорочный лидер африканского футбола, действующий чемпион континента и участник всех стадий прошлого чемпионата мира, где те же бразильцы вылетели уже в четвертьфинале. Ашраф Хакими, Браим Диас и Нуссаир Мазрауи – лидеры команды, имена которых хорошо известны любому болельщику. Стоило бы упомянуть и Абде Эззалзули с Найефом Агердом, однако сегодня они не сыграют. Не забываем и о том, что этот африканский коллектив не проигрывает уже 22 матча подряд.

Важно, что в марте у сборной Марокко сменился главный тренер – команду возглавил бывший наставник молодежки Мохамед Уаби. В пяти товарищеских матчах под его руководством команда удержала высокий уровень, хотя стоит признать, что соперники были далеки от статуса грандов.
Сборная Марокко не пропускает в 14 из 18 последних матчей, но сегодня ее обороне будет крайне непросто против пятикратных чемпионов мира из Бразилии. Креативные Рафинья и Винисиус Жуниор наверняка будут создавать моменты, а с реализацией у их партнеров полный порядок.

Даже несмотря на то, что футболисты из Южной Америки вряд ли подойдут к первому туру в оптимальной форме, ждем их победу – коэффициент 1.73 вместо недавних 1.64 в линии betking.

Прогноз Александра Шовковского
Бразилия
14 июня 2026 -
01:00
Марокко
Победа Бразилии 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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