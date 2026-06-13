Гранды УПЛ отказались от дорогого игрока
Андрусв Араухо, вероятнее всего, продолжит карьеру за границей
Киевское «Динамо» не интересуется венесуэльским опорным полузащитником криворожского «Кривбасса» Андрусвом Араухо, сообщает анонимный Telegram-канал «Микола Скірович».
По информации источника, на 22-летнего футболиста также не претендует донецкий «Шахтер» – для них полузащита не является приоритетным направлением работы селекционной службы.
При этом отмечается, что наиболее вероятен переход Араухо за границу, например, во французскую «Тулузу».
В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
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