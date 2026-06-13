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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 23:12 |
780
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Гранды УПЛ отказались от дорогого игрока

Андрусв Араухо, вероятнее всего, продолжит карьеру за границей

13 июня 2026, 23:12 |
780
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Гранды УПЛ отказались от дорогого игрока
ФК Кривбасс. Андрусв Араухо
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Киевское «Динамо» не интересуется венесуэльским опорным полузащитником криворожского «Кривбасса» Андрусвом Араухо, сообщает анонимный Telegram-канал «Микола Скірович».

По информации источника, на 22-летнего футболиста также не претендует донецкий «Шахтер» – для них полузащита не является приоритетным направлением работы селекционной службы.

При этом отмечается, что наиболее вероятен переход Араухо за границу, например, во французскую «Тулузу».

В сезоне 2025/26 Андрусв Араухо провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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Тулуза трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ Андрусв Араухо Динамо Киев Шахтер Донецк
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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