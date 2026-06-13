В Словане объяснили назначение Яя Туре

Генеральный директор братиславского «Слована» Иван Кмотрик-младший прокомментировал назначение ивуарийского специалиста Яя Туре на должность главного тренера первой команды клуба:

«Прежде всего, я очень рад, что Яя Туре стал нашим новым главным тренером. Я счастлив, что мы заключили с ним трехлетний контракт и что с понедельника мы вместе начнем строить новую эру для «Слована».

Конечно, я с самого начала понимал, что заменить тренера Вайса будет нелегко. С самого начала у меня было четкое представление и видение того, в каком направлении должен двигаться «Слован». Моей целью было привлечь кого-то с опытом на самом высоком уровне мирового футбола — и кто также обладает сильной мотивацией заявить о себе как тренер.

У меня было несколько личных встреч с Яя Туре. Однако все началось с нашего первого видеозвонка, во время которого он произвел на меня огромное впечатление. Это первое впечатление было настолько сильным, что другим кандидатам было очень трудно его превзойти. Я сразу понял, что мы на одной волне и разделяем схожие взгляды на то, как достичь успеха. У Яя есть большое желание и мотивация добиться успеха в качестве тренера «Слована». У нас общие высокие цели; мы оба молоды и амбициозны, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить успех клуба.

Я верю, что мы сформировали сильный тренерский штаб и что у нас будет сильная команда, и вместе мы начнем работать над новой эрой для клуба уже с понедельника. Впереди нас ждут новые вызовы, и я с нетерпением жду возможности преодолеть их вместе с Яя Туре в качестве нашего главного тренера».