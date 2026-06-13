Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Словане объяснили назначение Яя Туре
Другие новости
13 июня 2026, 20:41 | Обновлено 13 июня 2026, 20:42
99
0

В Словане объяснили назначение Яя Туре

Иван Кмотрик очень рад новому главному тренеру

13 июня 2026, 20:41 | Обновлено 13 июня 2026, 20:42
99
0
В Словане объяснили назначение Яя Туре
ФК Слован
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Генеральный директор братиславского «Слована» Иван Кмотрик-младший прокомментировал назначение ивуарийского специалиста Яя Туре на должность главного тренера первой команды клуба:

«Прежде всего, я очень рад, что Яя Туре стал нашим новым главным тренером. Я счастлив, что мы заключили с ним трехлетний контракт и что с понедельника мы вместе начнем строить новую эру для «Слована».

Конечно, я с самого начала понимал, что заменить тренера Вайса будет нелегко. С самого начала у меня было четкое представление и видение того, в каком направлении должен двигаться «Слован». Моей целью было привлечь кого-то с опытом на самом высоком уровне мирового футбола — и кто также обладает сильной мотивацией заявить о себе как тренер.

У меня было несколько личных встреч с Яя Туре. Однако все началось с нашего первого видеозвонка, во время которого он произвел на меня огромное впечатление. Это первое впечатление было настолько сильным, что другим кандидатам было очень трудно его превзойти. Я сразу понял, что мы на одной волне и разделяем схожие взгляды на то, как достичь успеха. У Яя есть большое желание и мотивация добиться успеха в качестве тренера «Слована». У нас общие высокие цели; мы оба молоды и амбициозны, и сделаем все возможное, чтобы обеспечить успех клуба.

Я верю, что мы сформировали сильный тренерский штаб и что у нас будет сильная команда, и вместе мы начнем работать над новой эрой для клуба уже с понедельника. Впереди нас ждут новые вызовы, и я с нетерпением жду возможности преодолеть их вместе с Яя Туре в качестве нашего главного тренера».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Яя Туре возглавил клуб, где играют украинцы
ЛНЗ намерен серьезно усилиться перед Лигой конференций. Легионер из Европы
Словакия может натурализовать украинца, находившегося в Динамо и Шахтере
Иван Кмотрик Яя Туре Слован Братислава чемпионат Словакии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Слован Братислава
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Футбол | 13 июня 2026, 16:24 25
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение
Романо назвал очередного новичка Шахтера. Многомиллионное соглашение

Райан Роберто принес Фламенго 9 миллионов евро

Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футбол | 13 июня 2026, 09:17 1
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону
Футболист Динамо и сборной Украины может перейти к 38-кратному чемпиону

Михавко интересует «Бенфику»

Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута
Футбол | 13.06.2026, 18:19
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Бокс | 13.06.2026, 00:45
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
12.06.2026, 09:15 2
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 9
Футбол
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
В волейболе новый лидер. Польша впервые за 4 года уступила первое место
12.06.2026, 19:37 1
Волейбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
13.06.2026, 00:17 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем