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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 18:02 |
1394
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Стали известны детали подписания Шахтером нового бразильского суперталанта

Горняки приобрели 90 процентов прав на контракт Райана Роберто

13 июня 2026, 18:02 |
1394
1 Comments
Стали известны детали подписания Шахтером нового бразильского суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберто
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В субботу, 13 июня, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заключении донецким «Шахтером» трансфера 18-летнего бразильского вингера «Фламенго» Райана Роберто.

Журналист Бруно Доубс раскрыл детали этой сделки. По его словам, сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Донецкий клуб получит 90% экономических прав на нападающего. В случае дальнейшей перепродажи «Фламенго» получит свою долю от этой сделки.

В составе «Шахтера» Роберто станет 13-м бразильцем и 18-м легионером. В прошлом футболист успел сыграть лишь два матча за первую команду «Фламенго». В Бразилии его считают одним из самых талантливых представителей своего поколения.

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Райан Роберто Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Бразилии по футболу трансферы Фламенго
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Ну какой это супер талантливый.
Разве что для усиления под Юношеская Лигу и то не факт. 
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