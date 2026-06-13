Стали известны детали подписания Шахтером нового бразильского суперталанта

В субботу, 13 июня, известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о заключении донецким «Шахтером» трансфера 18-летнего бразильского вингера «Фламенго» Райана Роберто.

Журналист Бруно Доубс раскрыл детали этой сделки. По его словам, сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Донецкий клуб получит 90% экономических прав на нападающего. В случае дальнейшей перепродажи «Фламенго» получит свою долю от этой сделки.

В составе «Шахтера» Роберто станет 13-м бразильцем и 18-м легионером. В прошлом футболист успел сыграть лишь два матча за первую команду «Фламенго». В Бразилии его считают одним из самых талантливых представителей своего поколения.