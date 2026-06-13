Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо

В субботу вторая группа футболистов Динамо вышла из отпуска и прошла медобследование.

Отметим в списке хавбека Джастина Лонвейка, который вернулся из аренды и получит еще один шанс в составе киевской команды.

В командой пока остается полузащитник Валентин Рубчинский. Он вернулся после аренды в Карпатах.

В клубе подчеркнули, что ряд игроков сборной Украины получили дополнительные дни отдыха и пройдут медосмотр уже на сборе в Австрии.

Медосмотр в субботу проходили Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Дубинчак, Денис Дикий, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев, Шола Огундана, Александр Пихаленок, Матвей Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинский, Александр Тымчик и Джастин Лонвейк.

В пятницу медосмотр прошел для первой группы футболистов.