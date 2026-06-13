Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо
Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 14:40 | Обновлено 13 июня 2026, 14:52
1278
0

Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо

Лонвейк и Рубчинский в числе тех, кто прошли медосмотр

13 июня 2026, 14:40 | Обновлено 13 июня 2026, 14:52
1278
0
Возвращение украинца и легионера. Два игрока пополнили состав Динамо
ФК Динамо Киев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В субботу вторая группа футболистов Динамо вышла из отпуска и прошла медобследование.

Отметим в списке хавбека Джастина Лонвейка, который вернулся из аренды и получит еще один шанс в составе киевской команды.

В командой пока остается полузащитник Валентин Рубчинский. Он вернулся после аренды в Карпатах.

В клубе подчеркнули, что ряд игроков сборной Украины получили дополнительные дни отдыха и пройдут медосмотр уже на сборе в Австрии.

Медосмотр в субботу проходили Владимир Бражко, Виталий Буяльский, Назар Волошин, Владислав Дубинчак, Денис Дикий, Эдуардо Герреро, Владислав Кабаев, Шола Огундана, Александр Пихаленок, Матвей Пономаренко, Денис Попов, Валентин Рубчинский, Александр Тымчик и Джастин Лонвейк.

В пятницу медосмотр прошел для первой группы футболистов.

По теме:
Новичок Динамо: «Из Первой лиги перешел в состав лидера УПЛ»
Капитан Буковины пропустит начало сезона
Буковина определилась с приоритетом в трансферной кампании
Джастин Лонвейк Валентин Рубчинский Украинская Премьер-лига Динамо Киев
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Футбол | 13 июня 2026, 01:59 8
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению

Тымчик рассказал о возвращении к работе

Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Футбол | 12 июня 2026, 16:10 20
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

Клуб официально сообщил о завершении отпуска

Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Футбол | 13.06.2026, 10:37
Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Таблица ЧМ-2026: сборная США взяла 3 очка. У кого какие шансы на плей-офф?
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Футбол | 13.06.2026, 00:11
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Джованни Рейна стал автором одного из самых поздних голов в истории ЧМ
Футбол | 13.06.2026, 12:16
Джованни Рейна стал автором одного из самых поздних голов в истории ЧМ
Джованни Рейна стал автором одного из самых поздних голов в истории ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 11
Футбол
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32 1
Бокс
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 22
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем