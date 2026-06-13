ОФИЦИАЛЬНО. Рух продолжает разваливаться. Минус 5 игроков

Официальный сайт клуба Рух объявил об уходе из команды пяти игроков

Состав покидают Юрий Копына, Максим Бойко, Алексей Товарницкий, Константин Квас и Назар Касарда.

Все футболисты стали свободными агентами.

Ранее Рух объявил об уходе тренера Ивана Федыка и ряда футболистов. Клуб снялся с чемпионата УПЛ и планирует продолжать выступления во Второй лиге.