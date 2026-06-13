Украина. Премьер лига13 июня 2026, 16:10 | Обновлено 13 июня 2026, 16:27
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ОФИЦИАЛЬНО. Рух продолжает разваливаться. Минус 5 игроков
Копына и еще четыре игрока покинули команду
13 июня 2026, 16:10 | Обновлено 13 июня 2026, 16:27
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Официальный сайт клуба Рух объявил об уходе из команды пяти игроков
Состав покидают Юрий Копына, Максим Бойко, Алексей Товарницкий, Константин Квас и Назар Касарда.
Все футболисты стали свободными агентами.
Ранее Рух объявил об уходе тренера Ивана Федыка и ряда футболистов. Клуб снялся с чемпионата УПЛ и планирует продолжать выступления во Второй лиге.
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