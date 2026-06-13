Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок Канады: «Мы никогда раньше не переживали ничего подобного»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 15:39 | Обновлено 13 июня 2026, 15:40
242
0

Игрок Канады: «Мы никогда раньше не переживали ничего подобного»

Исмаэль Коне впечатлен атмосферой на матче с Боснией и Герцеговиной

13 июня 2026, 15:39 | Обновлено 13 июня 2026, 15:40
242
0
Игрок Канады: «Мы никогда раньше не переживали ничего подобного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Коне
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Лучший игрок матча первого тура чемпионата мира между сборными Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) Исмаэль Коне поделился эмоциями от игры и отметил поддержку болельщиков.

«У нас смешанные эмоции, потому что в этой игре мы могли добиться большего. Во втором тайме мы действительно играли в высоком темпе. Мне казалось, что мы контролировали игру, но это футбол. У соперника был хороший план на матч, поэтому мы должны это уважать.

Что означала невероятная поддержка трибун? Все. Абсолютно все! Думаю, мы никогда раньше не переживали ничего подобного. Это был действительно волшебный день, и я вижу, что здесь рождается что-то особенное. Вы могли почувствовать страсть и эмоции болельщиков, поэтому я лишь надеюсь, что это будет продолжаться и дальше», – подытожил Коне.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Канады сыграет против Катара. Матч состоится в Ванкувере 19 июня в 1:00 по киевскому времени.

По теме:
АЛИССОН: «С тех пор как пришел Анчелотти, атмосфера полностью изменилась»
Сборная ЮАР приняла участие в двух самых грубых матчах в истории ЧМ
Анчелотти сообщил, сможет ли Неймар сыграть против Марокко
сборная Канады по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Футбол | 12 июня 2026, 16:10 20
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд
Динамо вышло из отпуска. Четыре игрока вернулись после аренд

Клуб официально сообщил о завершении отпуска

Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Футбол | 13 июня 2026, 15:15 0
Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей
Трубин назвал лучших молодых украинских вратарей

Голкипер «Бенфики» выделил несколько футболистов

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13.06.2026, 09:45
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Футбол | 13.06.2026, 10:10
Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Металлист 1925 сменит название и логотип. Клуб готовится к изменениям
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Футбол | 12.06.2026, 16:28
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 27
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
Альтернатива Караваеву. Игрок Динамо близок к возвращению
13.06.2026, 01:59 8
Футбол
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 22
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем