Игрок Канады: «Мы никогда раньше не переживали ничего подобного»

Лучший игрок матча первого тура чемпионата мира между сборными Канады и Боснии и Герцеговины (1:1) Исмаэль Коне поделился эмоциями от игры и отметил поддержку болельщиков.

«У нас смешанные эмоции, потому что в этой игре мы могли добиться большего. Во втором тайме мы действительно играли в высоком темпе. Мне казалось, что мы контролировали игру, но это футбол. У соперника был хороший план на матч, поэтому мы должны это уважать.

Что означала невероятная поддержка трибун? Все. Абсолютно все! Думаю, мы никогда раньше не переживали ничего подобного. Это был действительно волшебный день, и я вижу, что здесь рождается что-то особенное. Вы могли почувствовать страсть и эмоции болельщиков, поэтому я лишь надеюсь, что это будет продолжаться и дальше», – подытожил Коне.