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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 15:55 | Обновлено 13 июня 2026, 16:27
2137
3

Новичок Динамо: «Из Первой лиги перешел в состав лидера УПЛ»

Ольховый оценил переход в состав Динамо

13 июня 2026, 15:55 | Обновлено 13 июня 2026, 16:27
2137
3 Comments
Новичок Динамо: «Из Первой лиги перешел в состав лидера УПЛ»
ФК Нива Тернополь. Илья Ольховой
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В субботу Динамо объявило о подписании контракта с 23-летним вратарем Ильей Ольховым, который перешел из Нивы Тернополь и получил договор от киевского клуба.

Кипер прокомментировал свой трансфер.

– Илья, поздравляем вас в нашем коллективе! Как вы воспринимаете новый вызов в карьере?

– Меня пригласил гранд украинского футбола, самый титулованный клуб Украины. Наверное, как и для большинства выбравших футбольный путь детей, выступать за «Динамо» было моей мечтой. Теперь нужно приложить усилия, чтобы зарекомендовать себя в команде наилучшим образом.

– Советовались с кем-то по поводу трансфера?

– С руководителем «Нивы» Романом Михайливым. Можно сказать, что благословил на переход, пожелал успеха и прогресса в моей карьере.

– Как вас приняли в коллективе?

– Мы хорошо знакомы с Тарасом Михавко, Матвеем Пономаренко, успел пообщаться с Владимиром Бражко. Атмосфера в команде – удивительно дружелюбная, это придает положительное настроение. Впрочем, я и без того чувствую понятный подъем: из Первой лиги попал в состав одного из лидеров элиты. Это шанс показать себя, многому научиться. Так что впереди – интересная работа.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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ни разу его в деле не видел
но тут позитив хотя бы то, что постепенно приходит понимание: с Нещеретом ошиблись.
многолетняя ставка на "молодой талант" оказалась пустышкой
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+2
Із якого часу 4 місце - це лідери УПЛ? 🤦🏻‍♂️😂
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-9
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