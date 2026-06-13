Новичок Динамо: «Из Первой лиги перешел в состав лидера УПЛ»

В субботу Динамо объявило о подписании контракта с 23-летним вратарем Ильей Ольховым, который перешел из Нивы Тернополь и получил договор от киевского клуба.

Кипер прокомментировал свой трансфер.

– Илья, поздравляем вас в нашем коллективе! Как вы воспринимаете новый вызов в карьере?

– Меня пригласил гранд украинского футбола, самый титулованный клуб Украины. Наверное, как и для большинства выбравших футбольный путь детей, выступать за «Динамо» было моей мечтой. Теперь нужно приложить усилия, чтобы зарекомендовать себя в команде наилучшим образом.

– Советовались с кем-то по поводу трансфера?

– С руководителем «Нивы» Романом Михайливым. Можно сказать, что благословил на переход, пожелал успеха и прогресса в моей карьере.

– Как вас приняли в коллективе?

– Мы хорошо знакомы с Тарасом Михавко, Матвеем Пономаренко, успел пообщаться с Владимиром Бражко. Атмосфера в команде – удивительно дружелюбная, это придает положительное настроение. Впрочем, я и без того чувствую понятный подъем: из Первой лиги попал в состав одного из лидеров элиты. Это шанс показать себя, многому научиться. Так что впереди – интересная работа.