Игрок сборной договорился о переходе в Динамо. Все зависит от россиянина

Киевское «Динамо» может вернуть в свой состав хорошо знакомого болельщикам защитника Томаша Кендзеру.

По информации греческих СМИ, 32-летний польский футболист близок к возвращению в столичный клуб и уже договорился с киевлянами о переходе.

Впрочем, окончательное решение защитника зависит от президента ПАОКа, скандального россиянина Ивана Саввиди. Действующий контракт Кендзеры с греческим клубом предусматривает возможность продления еще на один сезон, а сам футболист не скрывает, что его будущее связано с судьбой главного тренера Развана Луческу.

В последнее время в Греции активно обсуждают интерес к румынскому специалисту со стороны клубов с Ближнего Востока. Если Луческу покинет ПАОК, это может повлечь за собой серьезные кадровые изменения в команде, в том числе и уход нескольких ключевых игроков.

Напомним, Томаш Кендзера защищал цвета киевского клуба с 2017 по 2024 год. За это время он провел почти 200 матчей, отличившись семью забитыми мячами и 20 результативными передачами.