В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

В киевском «Динамо» одновременно произошло сразу два радостных события: в один день поженились полузащитник Владимир Бражко и вингер Назар Волошин.

По информации источника, из-за совпадения дат футболисты и сотрудники столичного клуба оказались перед непростым выбором: часть динамовцев посетила свадьбу Волошина, тогда как другие отправились на торжество Бражко.

Владимир женился на известной блогерше Даше Квитковой, а избранницей Назара стала его возлюбленная Елизавета.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.