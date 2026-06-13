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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 09:45 | Обновлено 13 июня 2026, 09:46
7923
4

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

13 июня 2026, 09:45 | Обновлено 13 июня 2026, 09:46
7923
4 Comments
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
ФК Динамо. Владимир Бражко
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В киевском «Динамо» одновременно произошло сразу два радостных события: в один день поженились полузащитник Владимир Бражко и вингер Назар Волошин.

По информации источника, из-за совпадения дат футболисты и сотрудники столичного клуба оказались перед непростым выбором: часть динамовцев посетила свадьбу Волошина, тогда как другие отправились на торжество Бражко.

Владимир женился на известной блогерше Даше Квитковой, а избранницей Назара стала его возлюбленная Елизавета.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Владимир Бражко Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев свадьба Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
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Діма як завжди в угарі 
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Ну як придумають назву хоч стій хоч падай. Можна подумати бозна що.
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0
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