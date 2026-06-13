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Чемпионат мира
13 июня 2026, 12:48 | Обновлено 13 июня 2026, 12:49
74
0

Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»

Нападающий сборной США прокомментировал победу над Парагваем

13 июня 2026, 12:48 | Обновлено 13 июня 2026, 12:49
74
0
Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»
ФИФА
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Нападающий сборной Соединенных Штатов Америки Рикардо Пепи прокомментировал победу над национальной командой Парагвая (4:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:

«Это, конечно, ставит нас в выгодное положение. Это свидетельствует о том, насколько мы слаженны как команда, и мы готовы к следующему матчу — здесь царит прекрасная атмосфера. Я считаю, что играть дома — это просто фантастическая атмосфера для старта на чемпионате мира».

Рикардо Пепи в матче с Парагваем вышел на поле на 72-й минуте, заменив автора дубля Фоларина Балогуна.

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Рикардо Пепи сборная Парагвая по футболу сборная США по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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