Рикардо ПЕПИ: «Это, конечно, ставит нас в выгодное положение»
Нападающий сборной США прокомментировал победу над Парагваем
Нападающий сборной Соединенных Штатов Америки Рикардо Пепи прокомментировал победу над национальной командой Парагвая (4:1) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026:
«Это, конечно, ставит нас в выгодное положение. Это свидетельствует о том, насколько мы слаженны как команда, и мы готовы к следующему матчу — здесь царит прекрасная атмосфера. Я считаю, что играть дома — это просто фантастическая атмосфера для старта на чемпионате мира».
Рикардо Пепи в матче с Парагваем вышел на поле на 72-й минуте, заменив автора дубля Фоларина Балогуна.
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