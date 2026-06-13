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  4. Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в истории ЧМ
Чемпионат мира
13 июня 2026, 12:21 | Обновлено 13 июня 2026, 12:26
102
0

Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в истории ЧМ

Полузащитник парагвайцев совершил «самострел» уже на 7-й минуте матча с США

13 июня 2026, 12:21 | Обновлено 13 июня 2026, 12:26
102
0
Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в истории ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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24-летний полузащитник сборной Парагвая Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в финальных турнирах чемпионатов мира. «Самострел» в матче с США он совершил уже на 7-й минуте встречи.

В истории мундиалей еще раньше забивали в свои ворота только босниец Сеад Колошинац в поединке с Аргентиной на ЧМ-2014 – на 3-й минуте и соотечественник Бобадильи Карлос Гамарра в матче с Англией на ЧМ-2006 – на 4-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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