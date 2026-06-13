Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в истории ЧМ

24-летний полузащитник сборной Парагвая Дамьян Бобадилья стал автором одного из самых ранних автоголов в финальных турнирах чемпионатов мира. «Самострел» в матче с США он совершил уже на 7-й минуте встречи.

В истории мундиалей еще раньше забивали в свои ворота только босниец Сеад Колошинац в поединке с Аргентиной на ЧМ-2014 – на 3-й минуте и соотечественник Бобадильи Карлос Гамарра в матче с Англией на ЧМ-2006 – на 4-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ