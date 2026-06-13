ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 13 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 13 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут матчи: 22:00. Катар – Швейцария, 01:00. Бразилия – Марокко, 04:00. Гаити – Шотландия, 07:00. Австралия – Турция.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1-й тур, 13 июня 2026
- 13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария
- 14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко
- 14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия
- 14.06.26. 07:00. Австралия – Турция
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO
Состав групп финального раунда ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
- 🔹 Группа B: Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Швейцария, Катар
- 🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
- 🔹 Группа D: США (3), Австралия, Турция, Парагвай (0)
- 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
- 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
- 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
- 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
- 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
- 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
- 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
- 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама
13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария
14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко
14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия
14.06.26. 07:00. Австралия – Турция
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