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Чемпионат мира
13 июня 2026, 11:34 | Обновлено 13 июня 2026, 11:37
38
0

ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 13 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

13 июня 2026, 11:34 | Обновлено 13 июня 2026, 11:37
38
0
ЧМ-2026. Матчи 1-го тура, 13 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вечером 13 июня проходят матчи стартового тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут матчи: 22:00. Катар – Швейцария, 01:00. Бразилия – Марокко, 04:00. Гаити – Шотландия, 07:00. Австралия – Турция.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1-й тур, 13 июня 2026

  • 13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария
  • 14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко
  • 14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия
  • 14.06.26. 07:00. Австралия – Турция

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO

Состав групп финального раунда ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (3 очка), Южная Корея (3), Чехия (0), ЮАР (0)
  • 🔹 Группа B: Канада (1), Босния и Герцеговина (1), Швейцария, Катар
  • 🔹 Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия
  • 🔹 Группа D: США (3), Австралия, Турция, Парагвай (0)
  • 🔹 Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор
  • 🔹 Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис
  • 🔹 Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия
  • 🔹 Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай
  • 🔹 Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия
  • 🔹 Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания
  • 🔹 Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия
  • 🔹 Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама

13.06.26. 22:00. Катар – Швейцария

14.06.26. 01:00. Бразилия – Марокко

14.06.26. 04:00. Гаити – Шотландия

14.06.26. 07:00. Австралия – Турция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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