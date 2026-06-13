Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной

Польский защитник Томаш Кендзера вновь наденет футболку «Динамо» (Киев).

По имеющейся информации, 32-летний защитник достиг договоренности с киевским клубом и в ближайшее время должен вернуться в Украину. Кендзера снова станет игроком «Динамо» после двух с половиной сезонов, проведенных за пределами страны.

Поляк выступал за киевлян с 2017 года и был одним из ключевых футболистов команды. В 2024 году он покинул клуб и продолжил карьеру за рубежом.

Последним клубом Кендзеры был греческий ПАОК, с которым у футболиста в конце июня заканчивается контракт.