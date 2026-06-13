Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Кендзера вернется в киевскую команду
Польский защитник Томаш Кендзера вновь наденет футболку «Динамо» (Киев).
По имеющейся информации, 32-летний защитник достиг договоренности с киевским клубом и в ближайшее время должен вернуться в Украину. Кендзера снова станет игроком «Динамо» после двух с половиной сезонов, проведенных за пределами страны.
Поляк выступал за киевлян с 2017 года и был одним из ключевых футболистов команды. В 2024 году он покинул клуб и продолжил карьеру за рубежом.
Последним клубом Кендзеры был греческий ПАОК, с которым у футболиста в конце июня заканчивается контракт.
Tomasz Kędziora has reportedly reached an agreement with FC Dynamo Kyiv 🇺🇦— Polski Transfers 🇵🇱 (@polskitransfers) June 13, 2026
The 32 y/o defender would return to the Ukrainian side after two and a half seasons
✍️ https://t.co/RS66QxyWMx pic.twitter.com/gFSKCgJdxV
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