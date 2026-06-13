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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:30
4489
9

Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной

Кендзера вернется в киевскую команду

13 июня 2026, 12:02 | Обновлено 13 июня 2026, 12:30
4489
9 Comments
Громкое решение. Динамо сенсационно вернет футболиста национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Кендзьера
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Польский защитник Томаш Кендзера вновь наденет футболку «Динамо» (Киев).

По имеющейся информации, 32-летний защитник достиг договоренности с киевским клубом и в ближайшее время должен вернуться в Украину. Кендзера снова станет игроком «Динамо» после двух с половиной сезонов, проведенных за пределами страны.

Поляк выступал за киевлян с 2017 года и был одним из ключевых футболистов команды. В 2024 году он покинул клуб и продолжил карьеру за рубежом.

Последним клубом Кендзеры был греческий ПАОК, с которым у футболиста в конце июня заканчивается контракт.

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Томаш Кендзера Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы ПАОК
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Перейменуйте вже сайт в сенсація.юа
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+6
Це щось з області фантастики , щоб Кендзьора повернувся в ДК . Вже цей сайт не знає чим привернути увагу вболівальників спорту і вигадує різні "мегановини" .
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Якщо виявиться правдою-однозначне підсилення, незважаючи на вік.
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+3
Жена украинка нет ничего странного
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+3
це було б класно, він і досі ТОп для Упл і єврокубки, я його вживу двічі бачив
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+2
Замість Караваєва непогана заміна ,но це не реально.
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+1
Який "штучний інтелект" видумує заголовки на сайті? Людина в здоровому глузді на таке не здатна.
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0
Для нынешнего Динамо очень неплохо. Во всяком случае хуже не будет
Ответить
0
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