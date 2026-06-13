ЛНЗ намерен серьезно усилиться перед Лигой конференций. Легионер из Европы

Черкасский ЛНЗ продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом в еврокубках – команда Виталия Пономарева начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Серебряный призер чемпионата Украины договорился о трансферах защитников львовского «Руха» Виталия Романа и Андрея Кителы, а также нацелился на бразильца Таллеса Бренера.

Стало известно, что черкасский клуб внимательно следит за вингером словацкого «Слована» Келвином Офори, который с января играл на правах аренды за словенскую «Олимпию».

Футболист из Ганы провел 30 матчей за сезон, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Трансферная стоимость 24-летнего африканца составляет 800 тысяч евро.