ЛНЗ намерен серьезно усилиться перед Лигой конференций. Легионер из Европы
Черкасский клуб подпишет Романа и Кителу, нацелился на Таллеса и следит за Келвином Офори
Черкасский ЛНЗ продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом в еврокубках – команда Виталия Пономарева начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
Серебряный призер чемпионата Украины договорился о трансферах защитников львовского «Руха» Виталия Романа и Андрея Кителы, а также нацелился на бразильца Таллеса Бренера.
Стало известно, что черкасский клуб внимательно следит за вингером словацкого «Слована» Келвином Офори, который с января играл на правах аренды за словенскую «Олимпию».
Футболист из Ганы провел 30 матчей за сезон, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Трансферная стоимость 24-летнего африканца составляет 800 тысяч евро.
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