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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 10:51 | Обновлено 13 июня 2026, 11:40
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ЛНЗ намерен серьезно усилиться перед Лигой конференций. Легионер из Европы

Черкасский клуб подпишет Романа и Кителу, нацелился на Таллеса и следит за Келвином Офори

13 июня 2026, 10:51 | Обновлено 13 июня 2026, 11:40
507
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ЛНЗ намерен серьезно усилиться перед Лигой конференций. Легионер из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Келвин Офори
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Черкасский ЛНЗ продолжает активную работу на трансферном рынке перед стартом в еврокубках – команда Виталия Пономарева начнет свой путь со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Серебряный призер чемпионата Украины договорился о трансферах защитников львовского «Руха» Виталия Романа и Андрея Кителы, а также нацелился на бразильца Таллеса Бренера.

Стало известно, что черкасский клуб внимательно следит за вингером словацкого «Слована» Келвином Офори, который с января играл на правах аренды за словенскую «Олимпию».

Футболист из Ганы провел 30 матчей за сезон, в которых забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Трансферная стоимость 24-летнего африканца составляет 800 тысяч евро.

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Источник: ЛНЗ проиграл борьбу другому клубу УПЛ за вингера-легионера
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ЛНЗ Черкассы чемпионат Словакии по футболу Слован Братислава чемпионат Словении по футболу Олимпия Любляна Рух Львов Андрей Китела Виталий Роман Таллес Бренер трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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Комментарии 1
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Якщо Бернарду Сілва, то так, серйозно. А якщо умовно якийсь Загогулько з умовно Вереса, то ні. Це ротація гравця аматорського рівня з клубу аматорського рівня в клуб аматормького рівня, який в перших двох матчах відбору до єврокубків виб'є клуб з умовно Андори. 
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