Динамо, ЛНЗ и Полесье смогут перенести по два матча Украинской Премьер-лиги
Командам позволили сыграть два из первых трех туров в любое время до зимней паузы
Представители Украины в Лиге Европы и Лиге конференций смогут перенести несколько матчей чемпионата, чтобы лучше подготовиться к выступлению в еврокубках.
По информации ТаТоТаке, киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ получили право сыграть два из первых трех туров (на выбор) в любое время до зимней паузы.
Клубы сами будут определять, игры с какими соперниками стоит переносить, чтобы иметь больше шансов на проход в основую стадию второго и третьего по силе клубных турниров Европы.
Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, а среди возможных соперников шесть команд – «Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя» Клуж (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).
«Полесье» и ЛНЗ сыграют во втором раунде Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 16 июня, а матчи запланированы на 9 и 16 июля.
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