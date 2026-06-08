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Украина. Премьер лига
08 июня 2026, 12:41 | Обновлено 08 июня 2026, 13:11
868
0

Динамо, ЛНЗ и Полесье смогут перенести по два матча Украинской Премьер-лиги

Командам позволили сыграть два из первых трех туров в любое время до зимней паузы

08 июня 2026, 12:41 | Обновлено 08 июня 2026, 13:11
868
0
Динамо, ЛНЗ и Полесье смогут перенести по два матча Украинской Премьер-лиги
ФК Динамо Киев
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Представители Украины в Лиге Европы и Лиге конференций смогут перенести несколько матчей чемпионата, чтобы лучше подготовиться к выступлению в еврокубках.

По информации ТаТоТаке, киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и черкасский ЛНЗ получили право сыграть два из первых трех туров (на выбор) в любое время до зимней паузы.

Клубы сами будут определять, игры с какими соперниками стоит переносить, чтобы иметь больше шансов на проход в основую стадию второго и третьего по силе клубных турниров Европы.

Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, а среди возможных соперников шесть команд – «Жилина» (Словакия), «Войводина» (Сербия), «Университатя» Клуж (Румыния), «Алюминий» (Словения), «Дерри Сити» (Ирландия) и «Вестри» (Исландия).

«Полесье» и ЛНЗ сыграют во втором раунде Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии состоится 16 июня, а матчи запланированы на 9 и 16 июля.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Лига Европы Лига конференций ТаТоТаке перенос матчей
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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