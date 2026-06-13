ВИДЕО. Сборная Парагвая сумела отыграть один гол в матче ЧМ-2026 против США
Маурисио отличился на 73-й минуте поединка первого тура группы D, 3:1 в пользу американцев
Сборная Парагвая все-таки сумела забить в ворота команды США в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.
На 73-й минуте Маурисио сократил оставание парагвайцев – американцы все еще впереди с комфортным преимуществом, 3:1.
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США оформили кофмортный гандикап еще в первом тайме благодаря автогол Дамьяна Бобадильи и дубля Флориана Балогуна.
Встреча США и Парагвая стартовала в 04:00 по Киеву на арене Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния.
❗️ ВИДЕО. Сборная Парагвая сумела отыграть один гол в матче ЧМ-2026 против США
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