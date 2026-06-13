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Чемпионат мира
13 июня 2026, 04:59 | Обновлено 13 июня 2026, 05:13
187
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ВИДЕО. Дубль Балогуна. Сборная США вколотила 3 гола Парагваю за первый тайм

Фоларин отличился на 31-й и 45+5-й минутах, американцы ведут со счетом 3:0

13 июня 2026, 04:59 | Обновлено 13 июня 2026, 05:13
187
1 Comments
ВИДЕО. Дубль Балогуна. Сборная США вколотила 3 гола Парагваю за первый тайм
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США выиграла первый тайм у Парагвая со счетом 3:0 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Второй и третий голы для американцев на 31-й и 45+5-й минутах забил Фоларин Балогун. Балогун отличился еще и на 28-й, но тогда рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Первый мяч США положили на 7-й минуте – автогол оформил Дамьян Бобадилья.

Встреча США и Парагвая проходит 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 04:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Дубль Балогуна. Сборная США вколотила 3 гола Парагваю за первый тайм

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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а де відео? на вашу тг непідишусь! навіщо в заголовку писати відео, якщо його немає? спіртуа
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