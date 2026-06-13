Сборная США выиграла первый тайм у Парагвая со счетом 3:0 в матче первого тура группы D чемпионата мира 2026.

Второй и третий голы для американцев на 31-й и 45+5-й минутах забил Фоларин Балогун. Балогун отличился еще и на 28-й, но тогда рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

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Первый мяч США положили на 7-й минуте – автогол оформил Дамьян Бобадилья.

Встреча США и Парагвая проходит 13 июня на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде. Стартовый свисток прозвучал в 04:00 по Киеву.

❗️ ВИДЕО. Дубль Балогуна. Сборная США вколотила 3 гола Парагваю за первый тайм

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine