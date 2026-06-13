13 июня сборная США начала выступление на домашнем чемпионате мира 2026 – в первом туре группы D подопечные Маурисио Почеттино играют против команды Парагвая.

Перед стартом поединка, который начался в 04:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (Калифорния), состоялась церемония открытия мундиаля.

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Это третья и последняя церемония открытия этого ЧМ. Предыдущие две прошли 11 и 12 июня в Мехико (Мексика) и Торонто (Канада) соответственно.

Главной звездой шоу во время американской части церемонии открытия стала Кэти Перри. Также на Соу-Фай выступили Фьючер, Анитта, Лиса, Рема и Тайла, а Dan + Shay и Purahei Soul исполнили национальные гимны США и Парагвая.

ФОТО. Шоу Кэти Перри. Церемония открытия ЧМ-2026 в США: как это было