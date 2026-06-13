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  4. ФОТО. Шоу Кэти Перри. Церемония открытия ЧМ-2026 в США: как это было
Чемпионат мира
13 июня 2026, 04:45 |
251
0

ФОТО. Шоу Кэти Перри. Церемония открытия ЧМ-2026 в США: как это было

Смотрите фотогалерею церемонии открытия ЧМ-2026 перед матчем США – Парагвай

13 июня 2026, 04:45 |
251
0
ФОТО. Шоу Кэти Перри. Церемония открытия ЧМ-2026 в США: как это было
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Перри
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13 июня сборная США начала выступление на домашнем чемпионате мира 2026 – в первом туре группы D подопечные Маурисио Почеттино играют против команды Парагвая.

Перед стартом поединка, который начался в 04:00 по Киеву на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде (Калифорния), состоялась церемония открытия мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это третья и последняя церемония открытия этого ЧМ. Предыдущие две прошли 11 и 12 июня в Мехико (Мексика) и Торонто (Канада) соответственно.

Главной звездой шоу во время американской части церемонии открытия стала Кэти Перри. Также на Соу-Фай выступили Фьючер, Анитта, Лиса, Рема и Тайла, а Dan + Shay и Purahei Soul исполнили национальные гимны США и Парагвая.

ФОТО. Шоу Кэти Перри. Церемония открытия ЧМ-2026 в США: как это было

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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