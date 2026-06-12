12 июня на арене Бимо Филд в Торонто стартовал матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Перед началом поединка состоялась церемония открытия мундиаля – уже вторая на этом ЧМ. Днем ранее перед встречей Мексика – ЮАР в Мехико прошла мексиканская церемония открытия с выступлением Шакиры.

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В Торонто главной звездой стала Алессия Кара. Также выступили Джесси Рейез, Уильям Принс, Vegedream и другие.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии открытия ЧМ-2026 в Торонто!

ФОТО. Как это было: церемония открытия чемпионата мира 2026 в Канаде