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Чемпионат мира
12 июня 2026, 22:44 |
545
0

ФОТО. Как это было: церемония открытия чемпионата мира 2026 в Канаде

Смотрите фотогалерею церемонии открытия мундиаля перед поединком Канада – БиГ

12 июня 2026, 22:44 |
545
0
ФОТО. Как это было: церемония открытия чемпионата мира 2026 в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июня на арене Бимо Филд в Торонто стартовал матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Перед началом поединка состоялась церемония открытия мундиаля – уже вторая на этом ЧМ. Днем ранее перед встречей Мексика – ЮАР в Мехико прошла мексиканская церемония открытия с выступлением Шакиры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Торонто главной звездой стала Алессия Кара. Также выступили Джесси Рейез, Уильям Принс, Vegedream и другие.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии открытия ЧМ-2026 в Торонто!

ФОТО. Как это было: церемония открытия чемпионата мира 2026 в Канаде

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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