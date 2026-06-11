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  4. ФОТО. Шакира на Ацтеке. Как это было: церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике
Чемпионат мира
11 июня 2026, 22:55 |
482
0

ФОТО. Шакира на Ацтеке. Как это было: церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике

Смотрите фотогалерею церемонии открытия мундиаля перед матчем Мексики и ЮАР

11 июня 2026, 22:55 |
482
0
ФОТО. Шакира на Ацтеке. Как это было: церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine
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11 июня стартовал чемпионат мира 2026 – в матче-открытия на стадионе Ацтека (Мехико) играют сборные Мексики и Южной Африки.

Перед стартом поединка состоялась масштабная церемония открытия мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным гостем программы стала Шакира, которая выступила с песней Dai Dai. Также участие приняли Burna Boy, J Balvin и другие артисты.

После завершения церемонии команды вышли на разминку. А за 20 минут до старта встречи состоялась вторая часть церемонии – были вынесены все флаги стран-участниц, а также спит гимн мундиаля, который исполнили Андреа Бочелли и EJAE.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей церемонии октрытия ЧМ-2026!

ФОТО. Шакира на Ацтеке. Как это было: церемония открытия ЧМ-2026 в Мексике

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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