Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария
Игра первого тура группы B состоится 13 июня в 22:00 по Киеву
13 июня сборные Катара и Швейцарии проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете катарцы и швейцарцы сыграют вместе с командами Канады и Боснии и Герцеговины.
Ранее сборные Катара и Швейцарии играли друг с другом только один раз – в 2018 году швейцарцы потерпели поражение со счетом 0:1 в товарищеском матче.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа B (ЧМ-2026)
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Канада
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|2
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина
|1
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|
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