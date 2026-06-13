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Чемпионат мира
13 июня 2026, 03:52 |
10
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария

Игра первого тура группы B состоится 13 июня в 22:00 по Киеву

13 июня 2026, 03:52 |
10
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария
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13 июня сборные Катара и Швейцарии проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете катарцы и швейцарцы сыграют вместе с командами Канады и Боснии и Герцеговины.

Ранее сборные Катара и Швейцарии играли друг с другом только один раз – в 2018 году швейцарцы потерпели поражение со счетом 0:1 в товарищеском матче.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Катар – Швейцария
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Трансляция матча В эфире

Группа B (ЧМ-2026)

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Канада 1 0 1 0 1 - 1 19.06.26 01:00 Канада - Катар12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
2 Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 18.06.26 22:00 Швейцария - Босния и Герцеговина12.06.26 Канада 1:1 Босния и Герцеговина 1
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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