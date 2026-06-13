13 июня сборные Катара и Швейцарии проведут матч первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния. Встреча начнется в 22:00 по Киеву.

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В одном квартете катарцы и швейцарцы сыграют вместе с командами Канады и Боснии и Герцеговины.

Ранее сборные Катара и Швейцарии играли друг с другом только один раз – в 2018 году швейцарцы потерпели поражение со счетом 0:1 в товарищеском матче.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Катар – Швейцария

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа B (ЧМ-2026)