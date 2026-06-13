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13 июня 2026, 01:29 |
503
3

ФОТО. Пустые трибуны на ЧМ-2026? В ФИФА объяснили странную ситуацию

Официальные цифры не совпали с телевизионной картинкой

13 июня 2026, 01:29 |
503
3 Comments
ФОТО. Пустые трибуны на ЧМ-2026? В ФИФА объяснили странную ситуацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Чемпионат мира по футболу
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Во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 между сборными Южной Кореи и Чехии многие болельщики обратили внимание на большое количество пустых мест на трибунах стадиона в Гвадалахаре.

При этом официальная посещаемость встречи составила 44 985 зрителей. Это всего на 679 человек меньше вместимости арены, которая составляет 45 664 места.

Такое расхождение между официальными цифрами и телевизионной картинкой вызвало дискуссии среди болельщиков. Особенно заметными были пустые места в центральных секторах стадиона.

В ФИФА объяснили, что официальная посещаемость формируется не по количеству людей, которых можно увидеть на своих местах во время матча.

«Официальные показатели посещаемости отражают количество отсканированных билетов и зрителей, находящихся на территории стадиона, а не визуальную оценку заполненности трибун в определенный момент матча», – заявили в организации.

Также в ФИФА отметили, что часть владельцев билетов во время игры находилась во внутренних зонах стадиона, а не на своих местах.

По данным The Athletic, еще одной причиной могут быть корпоративные билеты. На крупных международных турнирах значительная часть мест резервируется для партнеров и спонсоров, однако не все владельцы таких билетов посещают матчи.

Кроме того, организаторы часто публикуют количество проданных или активированных билетов, а не фактическое число болельщиков, которые весь матч находились на трибунах.

Ранее также сообщалось, что перед стартом турнира на некоторые матчи чемпионата мира оставалось значительное количество билетов на вторичном рынке, несмотря на заявления о высоком спросе на турнир.

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фото чемпионат мира по футболу ФИФА сборная Южной Кореи по футболу сборная Чехии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Athletic
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Комментарии 3
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Нікому не цікавий такий турнір
Нимеччина - Кюрасао
Ви серьозно!!!!
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Клоуни
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Так відсканованих же ж рахується. Йобаний інфантіно
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