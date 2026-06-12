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12 июня 2026, 23:56 | Обновлено 13 июня 2026, 00:00
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ФОТО. «Роскошная женщина». Жена Реброва вызвала восхищение в сети

Подписчики не скрывали эмоций после новой фотосессии Анны Ребровой

12 июня 2026, 23:56 | Обновлено 13 июня 2026, 00:00
1022
3 Comments
ФОТО. «Роскошная женщина». Жена Реброва вызвала восхищение в сети
Instagram. Анна Реброва
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Жена бывшего главного тренера сборной Украины Сергея РеброваАнна Реброва – поделилась новой серией эффектных фотографий в социальных сетях.

На снимках Анна позирует в элегантном черном платье, подчеркивающем ее стиль и изящность. Фотосессия прошла на фоне современной виллы в Марбелье, что добавило кадрам атмосферы роскоши и утонченности.

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Подписчики не скрывали восхищения красотой супруги экс-наставника сборной Украины. В комментариях ее называли «невероятной», «роскошной женщиной» и «настоящей красавицей».

Публикация быстро привлекла внимание пользователей, которые высоко оценили как образ Анны, так и саму фотосессию.

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фото Анна Реброва Сергей Ребров девушки lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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А де Ярмак?)
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+2
- ти одружився?
- таки так.
- і яка вона на вид?
- люди кажуть на матір божу схожа.
- дай фотку подивитись. 
- на.
- ... матір божа! ...
Ответить
+1
Пашла жара. Тут матч ЧС відбувається, а вони фоточки тьолок одну за другою репостять 
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0
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