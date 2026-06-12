ФОТО. «Роскошная женщина». Жена Реброва вызвала восхищение в сети

Жена бывшего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва – Анна Реброва – поделилась новой серией эффектных фотографий в социальных сетях.

На снимках Анна позирует в элегантном черном платье, подчеркивающем ее стиль и изящность. Фотосессия прошла на фоне современной виллы в Марбелье, что добавило кадрам атмосферы роскоши и утонченности.

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Подписчики не скрывали восхищения красотой супруги экс-наставника сборной Украины. В комментариях ее называли «невероятной», «роскошной женщиной» и «настоящей красавицей».

Публикация быстро привлекла внимание пользователей, которые высоко оценили как образ Анны, так и саму фотосессию.