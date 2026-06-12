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Чемпионат мира
12 июня 2026, 23:47 | Обновлено 13 июня 2026, 00:58
312
0

ВИДЕО. Вышел и забил. Канада сравняла счет в матче с Боснией и Герцеговиной

Кайл Ларин отличился на 78-й минуте поединка первого тура группы B чемпионата мира 2026

12 июня 2026, 23:47 | Обновлено 13 июня 2026, 00:58
312
0
ВИДЕО. Вышел и забил. Канада сравняла счет в матче с Боснией и Герцеговиной
Getty Images/Global Images Ukraine
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31-летний форвард сборной Канады Кайл Ларин отличился в воротах команды Боснии и Герцеговины в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.

Ларин забил гол на 78-й минуте, сделав счет 1:1. Первым в игре канадцев и боснийцев отличился Йово Лукич на 21-й.

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Кайл Ларин появился на поле на 76-й минуте вместо Тани Олувасеи и спустя две минуты сумел реализовать свой момент.

Поединок Канады и Боснии стартовал 12 июня в 22:00 по Киеву на Бимо Филд в Торонто.

❗️ ВИДЕО. Вышел и забил. Канада сравняла счет в матче с Боснией и Герцеговиной

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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