ВИДЕО. Вышел и забил. Канада сравняла счет в матче с Боснией и Герцеговиной
Кайл Ларин отличился на 78-й минуте поединка первого тура группы B чемпионата мира 2026
31-летний форвард сборной Канады Кайл Ларин отличился в воротах команды Боснии и Герцеговины в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026.
Ларин забил гол на 78-й минуте, сделав счет 1:1. Первым в игре канадцев и боснийцев отличился Йово Лукич на 21-й.
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Кайл Ларин появился на поле на 76-й минуте вместо Тани Олувасеи и спустя две минуты сумел реализовать свой момент.
Поединок Канады и Боснии стартовал 12 июня в 22:00 по Киеву на Бимо Филд в Торонто.
❗️ ВИДЕО. Вышел и забил. Канада сравняла счет в матче с Боснией и Герцеговиной
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