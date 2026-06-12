ФОТО. Как Колашинац спас Боснию и Герцеговину: мяч летел в пустые ворота

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац оформил крутой сейв в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026 против команды Канады.

На 54-й минуте поединка Колашинац выбил мяч практически с линии ворот, перенаправив его в перекладину. Сеад не позволил канадцам сравнять счет.

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Босния и Герцеговина лидирует со счетом 1:0. На 21-й минуте отличился Йово Лукич.

Встреча Канады и БиГ проходит на арене Бимо Филд в Торонто. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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