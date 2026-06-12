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  4. ФОТО. Как Колашинац спас Боснию и Герцеговину: мяч летел в пустые ворота
Чемпионат мира
12 июня 2026, 23:25 | Обновлено 13 июня 2026, 01:05
547
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ФОТО. Как Колашинац спас Боснию и Герцеговину: мяч летел в пустые ворота

Сеад перенаправил мяч в перекладину, не позволив сборной Канаде сравнять счет

12 июня 2026, 23:25 | Обновлено 13 июня 2026, 01:05
547
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ФОТО. Как Колашинац спас Боснию и Герцеговину: мяч летел в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine
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Капитан сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац оформил крутой сейв в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026 против команды Канады.

На 54-й минуте поединка Колашинац выбил мяч практически с линии ворот, перенаправив его в перекладину. Сеад не позволил канадцам сравнять счет.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Босния и Герцеговина лидирует со счетом 1:0. На 21-й минуте отличился Йово Лукич.

Встреча Канады и БиГ проходит на арене Бимо Филд в Торонто. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

ФОТО. Как Колашинац спас Боснию и Герцеговину: мяч летел в пустые ворота

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Сеад Колашинац фото сэйвы ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Канады по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Ага, а на минулому чемпіонаті він на третій хвилині матчу вгатив найшвидший в історії гол в свої ворота.Іскупіл віну получається
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