ВИДЕО. Колашинац и Лукич. Босния и Герцеговина шокировала Канаду в матче ЧМ
Йово Лукич вывел вперед БиГ на 21-й минуте поединка первого тура группы B мундиаля
27-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич отличился в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026 против команды Канады.
Лукич забил гол на 21-й минуте поединка с ассиста известного защитника Сеада Колашинаца. Боснийцы сумели выйти вперед после розыгрыша с углового.
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Для Лукича это первый гол в футболке национальной команды Боснии и Герцеговины.
Встреча Канады и БиГ стартовала 12 июня в 22:00 по Киеву на Бимо Филд в Торонто.
❗️ ВИДЕО. Колашинац и Лукич. Босния и Герцеговина шокировала Канаду в матче ЧМ
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