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Чемпионат мира
12 июня 2026, 22:29 | Обновлено 12 июня 2026, 22:47
568
0

ВИДЕО. Колашинац и Лукич. Босния и Герцеговина шокировала Канаду в матче ЧМ

Йово Лукич вывел вперед БиГ на 21-й минуте поединка первого тура группы B мундиаля

12 июня 2026, 22:29 | Обновлено 12 июня 2026, 22:47
568
0
ВИДЕО. Колашинац и Лукич. Босния и Герцеговина шокировала Канаду в матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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27-летний форвард сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич отличился в матче первого тура группы B чемпионата мира 2026 против команды Канады.

Лукич забил гол на 21-й минуте поединка с ассиста известного защитника Сеада Колашинаца. Боснийцы сумели выйти вперед после розыгрыша с углового.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Лукича это первый гол в футболке национальной команды Боснии и Герцеговины.

Встреча Канады и БиГ стартовала 12 июня в 22:00 по Киеву на Бимо Филд в Торонто.

❗️ ВИДЕО. Колашинац и Лукич. Босния и Герцеговина шокировала Канаду в матче ЧМ

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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