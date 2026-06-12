Тоттенхэм близок к продлению контракта с лидером команды
Новый контракт «шпор» с Педро Порро будет рассчитан до лета 2030 года
Испанский защитник Педро Порро близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом». Об это сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, новый контракт между 26-летнми футболистом и английским клубом будет рассчитан до лета 2030 года. Действующий контракт истекает уже в июне 2028.
В прошедшем сезоне на счету Педро Порро провел 47 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 результативными ударами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Тоттенхэм» усилился защитником «Борнмута».
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