ФИФА сделала заявление по поводу недопуска игрока сборной Ганы в Канаду

ФИФА сделала заявление по ситуации с игроком сборной Ганы Томасом Партеем, которому отказали во въезде в Канаду на матч первого тура чемпионата мира против Панамы.

«ФИФА подтверждает, что игрок Томас Партей не сможет выехать из базового лагеря сборной Ганы в Бостоне, США, в Канаду на первый матч против Панамы в среду, 17 июня, поскольку его визовая заявка была отклонена канадским правительством. ФИФА не участвует в иммиграционных процессах стран-хозяев, включая рассмотрение виз. Как и на предыдущих турнирах ФИФА, правительство страны-хозяина окончательно решает, кто получает визу и допуск к въезду», – говорится в заявлении организации.

Игрок «Вильярреала» в июле 2025 года был обвинен лондонской полицией по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. В сентябре того же года он не признал себя виновным. В феврале этого года ему были предъявлены еще два новых обвинения в изнасиловании, по которым в апреле он также не признал вины.

На сайте канадского правительства указано, что «если вы совершили преступление или были осуждены, вам может быть запрещен въезд в Канаду». Партей обвиняется, но ожидает суда и не был осужден.