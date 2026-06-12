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  4. Скандал на ЧМ-2026. Звезде сборной Ганы запретили въезд в Канаду
Чемпионат мира
12 июня 2026, 21:59 |
275
0

Скандал на ЧМ-2026. Звезде сборной Ганы запретили въезд в Канаду

Томас Партей не сможет помочь своей команде в матче с Панамой

12 июня 2026, 21:59 |
275
0
Скандал на ЧМ-2026. Звезде сборной Ганы запретили въезд в Канаду
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей
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32-летний лидер сборной Панамы Томас Партей не смог въехать в Канаду для участия в чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026).

Сообщается, что звезду «Вильярреала» не пустили в страну из-за обвинений в изнасиловании. Партей категорически отвергает любые обвинения в свой адрес и в настоящее время пытается отстоять свою правоту в суде. Футболист еще не был признан виновным в совершении преступлений, однако канадское законодательство позволяет отказать во въезде даже тем лицам, в отношении которых имеются соответствующие подозрения.

18 июня сборная Ганы сыграет первый матч на ЧМ-2026 против Панамы в Торонто. Учитывая ситуацию, Партей принять в нем участие не сможет. Следующие матчи группового этапа ганцы сыграют против Англии и Хорватии в США.

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Томас Партей сборная Ганы по футболу чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: The Athletic
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