Скандал на ЧМ-2026. Звезде сборной Ганы запретили въезд в Канаду

32-летний лидер сборной Панамы Томас Партей не смог въехать в Канаду для участия в чемпионате мира по футболу (ЧМ-2026).

Сообщается, что звезду «Вильярреала» не пустили в страну из-за обвинений в изнасиловании. Партей категорически отвергает любые обвинения в свой адрес и в настоящее время пытается отстоять свою правоту в суде. Футболист еще не был признан виновным в совершении преступлений, однако канадское законодательство позволяет отказать во въезде даже тем лицам, в отношении которых имеются соответствующие подозрения.

18 июня сборная Ганы сыграет первый матч на ЧМ-2026 против Панамы в Торонто. Учитывая ситуацию, Партей принять в нем участие не сможет. Следующие матчи группового этапа ганцы сыграют против Англии и Хорватии в США.