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  4. «Надежда на магию Неймара». Безус дал прогноз на матч Бразилия – Марокко
Чемпионат мира
13 июня 2026, 13:01 |
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«Надежда на магию Неймара». Безус дал прогноз на матч Бразилия – Марокко

Бывший полузащитник сборной Украины считает, что «пентакамеоны» не являются фаворитами Мундиаля

13 июня 2026, 13:01 |
151
0
«Надежда на магию Неймара». Безус дал прогноз на матч Бразилия – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Ближайшей ночью, 14 июня свой старт на чемпионате мира возьмет самая титулованная команда планеты сборная Бразилия, которая сыграет с Марокко, сборной, которая на минувшем чемпионате мира заняла четвертое место.

Своими ожиданиями от это игры эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Естественно, что Бразилия будет являться фаворитом своей группы C и для многих одним из главных фаворитов чемпионата мира с их легендарным тренером Карло Анчелотти и безумной линией атаки в лице Рафиньи, Эндрика, Куньи, Винисиуса, Мартинелли и Неймара, если, он будет здоров – сказал Безус. – Тем не менее, для меня эта сборная не будет претендентом на титул. Не думаю, что бразильцы смогут дойти до полуфинала. Разве что поможет магия Неймара (улыбается).
Что касается предстоящего матча с Марокко, то африканская сборная во главе с Хакими и Мазрауи буду сдерживать крайних полузащитников Бразилии, а свои подключениями будут заставлять соперника немало времени уделять обороне.

У марокканцев опытный коллектив, который хорошо выступил на прошлом чемпионате мира, заняв четвертое место и на прошедшем Кубке африканский наций, выиграв этот турнир. Уверен, что эта боевая команда доставит бразильцам не мало проблем.

Я не думаю, что зрители увидят яркий и эффектный футбол. Хотя, предположу, что обе команды забьют, но без победителя – 1:1.

Отметим, что поединок Бразилия – Марокко, который состоится в Ист-Ратерфорде начнется – в 01:00 по киевскому времени.

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Роман Безус сборная Бразилии по футболу сборная Марокко по футболу Карло Анчелотти Неймар Рафинья Диас Эндрик Габриэл Мартинелли Ашраф Хакими Нуссаир Мазрауи статьи эксклюзив ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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