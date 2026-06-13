«Надежда на магию Неймара». Безус дал прогноз на матч Бразилия – Марокко

Ближайшей ночью, 14 июня свой старт на чемпионате мира возьмет самая титулованная команда планеты сборная Бразилия, которая сыграет с Марокко, сборной, которая на минувшем чемпионате мира заняла четвертое место.

Своими ожиданиями от это игры эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус.

– Естественно, что Бразилия будет являться фаворитом своей группы C и для многих одним из главных фаворитов чемпионата мира с их легендарным тренером Карло Анчелотти и безумной линией атаки в лице Рафиньи, Эндрика, Куньи, Винисиуса, Мартинелли и Неймара, если, он будет здоров – сказал Безус. – Тем не менее, для меня эта сборная не будет претендентом на титул. Не думаю, что бразильцы смогут дойти до полуфинала. Разве что поможет магия Неймара (улыбается).

Что касается предстоящего матча с Марокко, то африканская сборная во главе с Хакими и Мазрауи буду сдерживать крайних полузащитников Бразилии, а свои подключениями будут заставлять соперника немало времени уделять обороне.

У марокканцев опытный коллектив, который хорошо выступил на прошлом чемпионате мира, заняв четвертое место и на прошедшем Кубке африканский наций, выиграв этот турнир. Уверен, что эта боевая команда доставит бразильцам не мало проблем.

Я не думаю, что зрители увидят яркий и эффектный футбол. Хотя, предположу, что обе команды забьют, но без победителя – 1:1.

Отметим, что поединок Бразилия – Марокко, который состоится в Ист-Ратерфорде начнется – в 01:00 по киевскому времени.