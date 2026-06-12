Буковина приняла решение. Клуб не будет представлен в ПФЛ
В Черновцах решили сосредоточиться на основной команде
Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне «Буковина» не будет представлена во Второй лиге. Клубное руководство решило ограничиться участием «Буковины» в УПЛ и выступлением резервистов в категории U-21.
Поскольку с наставником второлиговой «Буковины-2» Дмитрием Ефимовым было решено не продлевать контракт из-за провального выступления его подопечных, то сейчас в Черновцах заняты поиском специалиста, который возглавивит молодежку.
По имеющейся информации, ожидается, что на следующей неделе будет официально уведомлено, кто будет отвечать за подготовку резервистов.
Ранее сообщалось, что «Буковина» планирует попрощаться с украинцем, игравшим в Премьер-лиге.
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