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Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 21:14 | Обновлено 12 июня 2026, 21:16
1652
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Буковина приняла решение. Клуб не будет представлен в ПФЛ

В Черновцах решили сосредоточиться на основной команде

12 июня 2026, 21:14 | Обновлено 12 июня 2026, 21:16
1652
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Буковина приняла решение. Клуб не будет представлен в ПФЛ
ФК Буковина
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Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне «Буковина» не будет представлена ​​во Второй лиге. Клубное руководство решило ограничиться участием «Буковины» в УПЛ и выступлением резервистов в категории U-21.

Поскольку с наставником второлиговой «Буковины-2» Дмитрием Ефимовым было решено не продлевать контракт из-за провального выступления его подопечных, то сейчас в Черновцах заняты поиском специалиста, который возглавивит молодежку.

По имеющейся информации, ожидается, что на следующей неделе будет официально уведомлено, кто будет отвечать за подготовку резервистов.

Ранее сообщалось, что «Буковина» планирует попрощаться с украинцем, игравшим в Премьер-лиге.

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чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Вторая лига Украины Буковина Черновцы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Цікаво, а що там Колос-2 та Подлісся-2 у Першій лізі? Потягнуть власники стільки команд?
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