Буковина приняла решение. Клуб не будет представлен в ПФЛ

Как стало известно Sport.ua, в новом сезоне «Буковина» не будет представлена ​​во Второй лиге. Клубное руководство решило ограничиться участием «Буковины» в УПЛ и выступлением резервистов в категории U-21.

Поскольку с наставником второлиговой «Буковины-2» Дмитрием Ефимовым было решено не продлевать контракт из-за провального выступления его подопечных, то сейчас в Черновцах заняты поиском специалиста, который возглавивит молодежку.

По имеющейся информации, ожидается, что на следующей неделе будет официально уведомлено, кто будет отвечать за подготовку резервистов.

Ранее сообщалось, что «Буковина» планирует попрощаться с украинцем, игравшим в Премьер-лиге.