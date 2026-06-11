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  4. Буковина планирует попрощаться с украинцем, который играл в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
11 июня 2026, 11:57 |
299
0

Буковина планирует попрощаться с украинцем, который играл в Премьер-лиге

Иван Тищенко не входит в планы главного тренера черновицкой команды Сергея Шищенко

11 июня 2026, 11:57 |
299
0
Буковина планирует попрощаться с украинцем, который играл в Премьер-лиге
ФК Буковина Черновцы. Иван Тищенко
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Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке – победитель Первой лиги может серьезно изменить состав после выхода в элитный дивизион.

Атакующий полузащитник Иван Тищенко, который имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, с высокой вероятностью покинет клуб после завершения сезона 2025/26.

Игра 27-летнего футболиста не убедила тренерский штаб «Буковины», поэтому украинец не входит в долгосрочные планы главного тренера Сергея Шищенко.

Тищенко в течении своей карьеры играл во многих украинских командах, в том числе за полтавскую «Ворсклу», «Александрию» и черкасский ЛНЗ, где провел три сезона.

В июле 2024-го полузащитник присоединился к «Буковине», в составе которой сыграл 50 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативных удара.

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Буковина Черновцы Иван Тищенко Сергей Шищенко трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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