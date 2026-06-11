Буковина планирует попрощаться с украинцем, который играл в Премьер-лиге
Иван Тищенко не входит в планы главного тренера черновицкой команды Сергея Шищенко
Черновицкая «Буковина» продолжает активную работу на трансферном рынке – победитель Первой лиги может серьезно изменить состав после выхода в элитный дивизион.
Атакующий полузащитник Иван Тищенко, который имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, с высокой вероятностью покинет клуб после завершения сезона 2025/26.
Игра 27-летнего футболиста не убедила тренерский штаб «Буковины», поэтому украинец не входит в долгосрочные планы главного тренера Сергея Шищенко.
Тищенко в течении своей карьеры играл во многих украинских командах, в том числе за полтавскую «Ворсклу», «Александрию» и черкасский ЛНЗ, где провел три сезона.
В июле 2024-го полузащитник присоединился к «Буковине», в составе которой сыграл 50 матчей, забил восемь голов и отдал четыре результативных удара.
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