Бразилия – Марокко. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Легкой прогулки в Бразилии точно не получится. Марокко вообще неловкий соперник, тем более для старта на турнире.

Там полный порядок с дисциплиной, физика плюс быстрые выходы через фланги. Ну и игроки топ-уровня: Буну в воротах, Хакими, Браиме Диасе. К тому же, они психологически бразильцев вообще не боятся — в 2023-м уже побеждали их 2:1 в товарищеском матче. Кусать эта команда умеет, на Кубке Африки тоже выступили сильно.

Но баланс сейчас все равно на стороне Бразилии. Фаворит очевиден, хотя стопроцентного ощущения безопасности нет. Главный аргумент против легких трех очков – это кадровые потери. В Анчелотте нет Родриго, Эстевао, Милитао, а Неймар не готов из-за травмы икры. Да и полузащита у Селесао далеко не самая сильная.

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Кстати, по Неймару — это вообще отдельная история. Решение Анчелотти вызвать его в сборную вызвало кучу критики. Все же понимают, что это далеко не тот Неймар, делавший разницу. Он толком не играет, лечится.

Понятно, что тренер ищет авторитет в раздевалке, но это провоцирует давление прессы. Когда у тебя главная звезда приезжает просто посидеть на трибуне с травмой – это вызывает вопросы.

В такой ситуации вся ответственность падает на Винисиуса. Это идеальный момент показать, кто здесь настоящий лидер. Он должен становиться вожаком этой команды. Думаю, вся игра впереди будет заточена под его индивидуальные проходы и креатив.

Кроме того, Марокко тоже подбит. Вылет Агуэрда и Эззальзули – это серьезный минус для их структуры и атаки.

Поэтому по ставке думаю так: победа Бразилии+ТВ 1.5. Марокко точно не развалится, но качество бразильской атаки на чистом классе должно продавливаться.