Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Марокко. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
12 июня 2026, 21:11 | Обновлено 12 июня 2026, 21:33
209
0

Бразилия – Марокко. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира

Легенда Динамо про первый настоящий матч ЧМ-2026

12 июня 2026, 21:11 | Обновлено 12 июня 2026, 21:33
209
0
Бразилия – Марокко. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легкой прогулки в Бразилии точно не получится. Марокко вообще неловкий соперник, тем более для старта на турнире.

Там полный порядок с дисциплиной, физика плюс быстрые выходы через фланги. Ну и игроки топ-уровня: Буну в воротах, Хакими, Браиме Диасе. К тому же, они психологически бразильцев вообще не боятся — в 2023-м уже побеждали их 2:1 в товарищеском матче. Кусать эта команда умеет, на Кубке Африки тоже выступили сильно.

Но баланс сейчас все равно на стороне Бразилии. Фаворит очевиден, хотя стопроцентного ощущения безопасности нет. Главный аргумент против легких трех очков – это кадровые потери. В Анчелотте нет Родриго, Эстевао, Милитао, а Неймар не готов из-за травмы икры. Да и полузащита у Селесао далеко не самая сильная.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Кстати, по Неймару — это вообще отдельная история. Решение Анчелотти вызвать его в сборную вызвало кучу критики. Все же понимают, что это далеко не тот Неймар, делавший разницу. Он толком не играет, лечится.

Понятно, что тренер ищет авторитет в раздевалке, но это провоцирует давление прессы. Когда у тебя главная звезда приезжает просто посидеть на трибуне с травмой – это вызывает вопросы.

В такой ситуации вся ответственность падает на Винисиуса. Это идеальный момент показать, кто здесь настоящий лидер. Он должен становиться вожаком этой команды. Думаю, вся игра впереди будет заточена под его индивидуальные проходы и креатив.

Кроме того, Марокко тоже подбит. Вылет Агуэрда и Эззальзули – это серьезный минус для их структуры и атаки.

Поэтому по ставке думаю так: победа Бразилии+ТВ 1.5. Марокко точно не развалится, но качество бразильской атаки на чистом классе должно продавливаться.

По теме:
США – Парагвай. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Бразилия – Марокко. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
Мексика – ЮАР. Прогноз Александра Шовковского на матч-открытие ЧМ-2026
прогнозы букмекеров Артем Милевский эксклюзив
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Бокс | 12 июня 2026, 10:09 2
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку

Постол считает, что украинец проведет бой не с топовым боксером

Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925
Футбол | 12 июня 2026, 14:54 9
Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925
Журналист раскрыл астрономический бюджет Металлиста 1925

27-летний президент потратил на клуб 80 миллионов евро

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А
Футбол | 12.06.2026, 21:15
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Милана возглавил амбициозный клуб Серии А
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 2
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 6
Бокс
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 11
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 14
Футбол
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем