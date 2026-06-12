Шеф-скаут Шахтера: «Я никогда не был в бункере, хотя власти рекомендуют»

Шеф-скаут «Шахтера» Сальваторе Монако, который впервые оказался в донецком клубе еще летом 2021 года вместе с тренерским штабом итальянца Роберто Де Дзерби, вспомнил, как вернулся в стан «горняков» после отъезда, связанного с началом полномасштабной фазы российско-украинской войны.

«Я вернулся в Украину в августе 2022 года. В тот день я не знал, что это День независимости Украины. Помню, как приехал в отель и прочитал статью, в которой американское посольство призывало своих граждан немедленно покинуть страну, потому что сегодня День независимости Украины, и россия может атаковать. Мне стало страшно, и я спросил на ресепшене, есть ли поезд в Польшу: нет, все были заняты. У меня не было выбора, поэтому я вернулся в свой номер, но мне не хотелось доставать вещи из чемодана. На следующий день я увидел, как мои коллеги спокойно смеются над моим страхом. С того дня я сказал себе: «Сальваторе, либо ты будешь жить как они, либо тебе лучше уехать». Поэтому я решил распаковать чемодан и остаться. Это не меняет того факта, что когда срабатывает сигнал воздушной тревоги, особенно ночью – сирена, которая может длиться двадцать минут или три часа, – панику нелегко контролировать. Я никогда не был в бункере, хотя власти рекомендуют это: я предпочитаю выходить на улицу и смотреть, как идут дела».

Также Монако рассказал, как не мог смотреть за матчем «Шахтера» против «Кривбасса» в Кривом Роге, постоянно присматривая за небом.