Клуб УПЛ потеряет ряд футболистов: «И мы знаем это уже месяц-два»

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко рассказал о кадровых потерях своего клуба после завершения сезона 2025/26. Функционер заявил, что это не зависело от матча против Агробизнеса.

– Если говорить о следующем сезоне, есть ли уже понимание, кто покинет команду?

– Такие решения не принимаются за один день и не зависят от последнего матча. Мы не ожидали игры с Агробизнесом, чтобы решать, с кем прощаться. Это работа, которая ведется в течение года. Есть футболисты, которые покинут команду, и мы знаем это уже месяц-два.

Также мы следим за потенциальными новичками, с некоторыми уже предварительно разговаривали. Для болельщиков и журналистов конкретика будет чуть позже. Если вопрос в том, будет ли меняться 15 игроков, то нет. Но есть пожелания главного тренера по усилению определенных позиций.

Громкие фамилии сейчас не играют ключевую роль, тем более для нашей команды. Все кадровые решения станут понятны к началу августа, – сказал Роман.

По итогам сезона 2025/26 ФК Кудровка смог остаться в Украинской Премьер-лиге. Клуб Романа Солодаренко в переходных матчах одолел Агробизнес.