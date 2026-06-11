Президент клуба УПЛ: «Я никогда не навязывал игроков главному тренеру»

Президент ФК Кудровка Роман Солодаренко рассказал о трансферной политике клуба, заявив, что никогда не навязывал новости игроков главному тренеру.

– Если говорить об усилении: больше смотрите на украинский рынок или легионеров? И правильно ли я понимаю, что тренерский штаб остается?

– Да, тренерский штаб остается работать с командой. Мы не просто так доверили команду молодому Александру Протченко. Делали все, чтобы помочь ему поскорее адаптироваться, научиться и стать главным в команде.

По трансферам: если на одну позицию есть украинцы и легионеры, вопрос не в паспорте. Главное, нужен ли этот игрок тренеру. За все время президентства я ни разу не навязывал футболистов главному тренеру и не буду этого делать. Есть люди, которые за это отвечают. Они согласовывают со мной кандидатуры, которые подходят клубу, – сказал Солодаренко.

По итогам сезона 2025/26 ФК Кудровка смог остаться в Украинской Премьер-лиге. Клуб Романа Солодаренко в переходных матчах одолел Агробизнес.