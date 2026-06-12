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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Уже работал с Гасперини. Рома назначила нового спортдира
Италия
12 июня 2026, 20:18 |
107
0

ОФИЦИАЛЬНО. Уже работал с Гасперини. Рома назначила нового спортдира

Тони Д’Амико перебрался в Рим из «Аталанты»

12 июня 2026, 20:18 |
107
0
ОФИЦИАЛЬНО. Уже работал с Гасперини. Рома назначила нового спортдира
Рома. Тони Д’Амико
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«Рома» объявила на официальном сайте о назначении Тони Д’Амико спортивным директором клуба.

Итальянский специалист начнет свою работу в клубе с 1 июля.

Д’Амико присоединится к «Роме» после четырех успешных сезонов в «Аталанте», где, в частности, сотрудничал с нынешним тренером римлян Джан Пьеро Гасперини. Также имеет опыт работы в «Вероне», где занимал аналогичную должность с 2018 по 2022 гг.

Прошлый сезон «Рома» завершила на третьем месте в турнирной таблице Серии А, благодаря чему вернулась в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику от европейского гранда.

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Рома Рим Серия A Джан Пьеро Гасперини Аталанта чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: ФК Рома
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