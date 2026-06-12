ОФИЦИАЛЬНО. Уже работал с Гасперини. Рома назначила нового спортдира
Тони Д’Амико перебрался в Рим из «Аталанты»
«Рома» объявила на официальном сайте о назначении Тони Д’Амико спортивным директором клуба.
Итальянский специалист начнет свою работу в клубе с 1 июля.
Д’Амико присоединится к «Роме» после четырех успешных сезонов в «Аталанте», где, в частности, сотрудничал с нынешним тренером римлян Джан Пьеро Гасперини. Также имеет опыт работы в «Вероне», где занимал аналогичную должность с 2018 по 2022 гг.
Прошлый сезон «Рома» завершила на третьем месте в турнирной таблице Серии А, благодаря чему вернулась в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику от европейского гранда.
Tony D'Amico sarà il nuovo Direttore Sportivo del Club dalla stagione 2026/27 🤝— AS Roma (@OfficialASRoma) June 12, 2026
📄 https://t.co/MykUMrlj70 #ASRoma pic.twitter.com/VVZbeA544J
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