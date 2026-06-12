ОФИЦИАЛЬНО. Уже работал с Гасперини. Рома назначила нового спортдира

«Рома» объявила на официальном сайте о назначении Тони Д’Амико спортивным директором клуба.

Итальянский специалист начнет свою работу в клубе с 1 июля.

Д’Амико присоединится к «Роме» после четырех успешных сезонов в «Аталанте», где, в частности, сотрудничал с нынешним тренером римлян Джан Пьеро Гасперини. Также имеет опыт работы в «Вероне», где занимал аналогичную должность с 2018 по 2022 гг.

Прошлый сезон «Рома» завершила на третьем месте в турнирной таблице Серии А, благодаря чему вернулась в Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Рома» получила официальное предложение по Довбику от европейского гранда.