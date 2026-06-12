Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Украинский нападающий попал на радары «Атлетико»
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Атлетико». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд предложил за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро, на что в Риме ответили отказом – за украинца «волки» намерен получить больше.
На Довбика претендуют еще несколько клубов, но в борьбе за игрока «Атлетико» является фаворитом.
В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике.
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