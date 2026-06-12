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  4. Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Испания
12 июня 2026, 16:28 | Обновлено 12 июня 2026, 17:24
2171
0

Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ

Украинский нападающий попал на радары «Атлетико»

12 июня 2026, 16:28 | Обновлено 12 июня 2026, 17:24
2171
0
Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Атлетико». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд предложил за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро, на что в Риме ответили отказом – за украинца «волки» намерен получить больше.

На Довбика претендуют еще несколько клубов, но в борьбе за игрока «Атлетико» является фаворитом.

В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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