Рома получила официальное предложение по Довбику от гранда. Дали ответ

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Атлетико». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд предложил за 28-летнего футболиста 20 миллионов евро, на что в Риме ответили отказом – за украинца «волки» намерен получить больше.

На Довбика претендуют еще несколько клубов, но в борьбе за игрока «Атлетико» является фаворитом.

В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике.