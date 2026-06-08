Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб летом. Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, клубы-участники Лиги чемпионов следят за 28-летним футболистом. В Риме на украинца не рассчитывают, потому он может сменить клуб летом.

Некоторые клубы уже связались с агентами Довбика.

В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы.