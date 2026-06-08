Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
Лига Европы
08 июня 2026, 15:59 | Обновлено 08 июня 2026, 16:51
707
1

Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты

Украинский форвард летом может сменить клуб

08 июня 2026, 15:59 | Обновлено 08 июня 2026, 16:51
707
1 Comments
Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб летом. Об этом сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, клубы-участники Лиги чемпионов следят за 28-летним футболистом. В Риме на украинца не рассчитывают, потому он может сменить клуб летом.

Некоторые клубы уже связались с агентами Довбика.

В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы.

По теме:
ПСЖ может попрощаться с Дембеле. На обладателя ЗМ появился претендент
Реал готовит продажи на 150 миллионов евро
Источник: У Довбика появились интересные варианты продолжения карьеры
Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Лига чемпионов Маттео Моретто
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
Футбол | 08 июня 2026, 16:18 0
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь
ФОТО. Форвард Динамо прибыл в Мадрид. В клубе ему указали на дверь

Эдуардо Герреро поделился фотографией из столицы Испании

Сборная Украины: обратная сторона медали
Футбол | 08 июня 2026, 13:15 17
Сборная Украины: обратная сторона медали
Сборная Украины: обратная сторона медали

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко во втором матче Мальдеры увидел мало позитива

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
Футбол | 07.06.2026, 21:09
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Украина - Дания отменен! Молимся за Эриксена
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Футбол | 08.06.2026, 07:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
ОФИЦИАЛЬНО. Футбольная ассоциация Дании сообщила новости об Эриксене
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 08.06.2026, 04:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Чемпионы Мальты, Молдовы,Косово тоже участники Лиги чемпионов..Такое конечно 
Ответить
0
Популярные новости
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
07.06.2026, 08:33 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА вынес новое решение о россии
08.06.2026, 10:32 6
Футбол
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Жирона решила, куда продать Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
08.06.2026, 09:06 4
Футбол
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 38
Футбол
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
Усик принял решение о будущем и выбрал следующего соперника
07.06.2026, 09:12 22
Бокс
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
08.06.2026, 00:40
Футбол
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
Андреева после финала Ролан Гаррос высказалась о войне, которую начала рф
07.06.2026, 09:33 30
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Боже, какой же ты дурак. Очевидно, что Усик...»
08.06.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем