Клубы-участники Лиги чемпионов заинтересованы в Довбике. Есть контакты
Украинский форвард летом может сменить клуб
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может сменить клуб летом. Об этом сообщает Маттео Моретто.
По информации источника, клубы-участники Лиги чемпионов следят за 28-летним футболистом. В Риме на украинца не рассчитывают, потому он может сменить клуб летом.
Некоторые клубы уже связались с агентами Довбика.
В прошедшем сезоне на счету Артема Довбика 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Рома» получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы.
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