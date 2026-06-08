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  4. Рома получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы
Италия
08 июня 2026, 14:22 |
1954
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Рома получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы

Турецкий «Трабзонспор» готов отдать десять миллионов евро за переход форварда сборной Украины

08 июня 2026, 14:22 |
1954
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Рома получила предложение о трансфере Довбика от участника Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Турецкий «Трабзонспор» направил официальное предложение о трансфере форварда сборной Украины Артема Довбика. Об этом сообщило итальянское издание Tuttomercatoweb.

В нынешнем сезоне футболист защищал цвета «Ромы», но теперь он не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини, который решил отказаться от услуг украинца.

По информации источника, бронзовый призер чемпионата Турции и участник Лиги Европы был готов подписать нападающего за десять миллионов евро, но получил отказ от римской команды.

«Рома» отклонила предложение «Трабзонспора», так как надеется получить в два раза больше, чтобы отбить часть средств, потраченных на приобретение украинца летом 2024 года.

Довбик почти не играл во второй части сезона из-за травмы и перенесенной операции, потерял место в стартовом составе, а «волки» решили сделать ставку на нидерландца Дониелла Малена.

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Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Дониелл Мален чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Tuttomercatoweb
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Автор спутав Циганкова і Довбика , а що там Лунін? Чи прийнято остаточне рішення?
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