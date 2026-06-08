Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Эртугрул Доган планирует оформить трансфер форварда сборной Украины в «Трабзонспор»
Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик покинет нынешний клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», президент которого Эртугрул Доган лично занимается вопросом переезда игрока в Суперлигу.
Функционер уже пытался переманить Довбика, когда занимал должность вице-президента (с декабря 2021 по март 2023 года), но предыдущая попытка не увенчалась успехом.
Доган надеется, что сможет убедить форварда присоединится к команде, где играют два украинца – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.
В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.
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