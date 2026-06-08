Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Италия
08 июня 2026, 10:10 |
1562
4

Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме

Эртугрул Доган планирует оформить трансфер форварда сборной Украины в «Трабзонспор»

08 июня 2026, 10:10 |
1562
4 Comments
Президент известного клуба намерен подписать Довбика, который не нужен Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик покинет нынешний клуб, так как не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», президент которого Эртугрул Доган лично занимается вопросом переезда игрока в Суперлигу.

Функционер уже пытался переманить Довбика, когда занимал должность вице-президента (с декабря 2021 по март 2023 года), но предыдущая попытка не увенчалась успехом.

Доган надеется, что сможет убедить форварда присоединится к команде, где играют два украинца – защитник Арсений Батагов и полузащитник Руслан Малиновский.

В нынешнем сезоне Довбик провел 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

По теме:
Для Цыганкова нашли идеальный клуб после катастрофы Жироны
Артем Довбик определился со своим будущим
Жирона получила официальное предложение по Ванату. Футболист решил уйти
Рома Рим Артем Довбик чемпионат Турции по футболу Трабзонспор трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Fotomac
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Футбол | 08 июня 2026, 00:40 0
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор
Дания – Украина – 2:1. Игра отменена. Молимся за Эриксена. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча главной команды страны

У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя
Футбол | 08 июня 2026, 09:58 0
У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя
У Эриксена была одна просьба после того, как он пришел в себя

Футболіст попросил медиков позволить ему самостоятельно покинуть поле

У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
Футбол | 08.06.2026, 07:52
У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
У Эриксена возник конфликт с игроком сборной Украины за секунды до трагедии
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Футбол | 07.06.2026, 21:01
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Игры дальше не будет. Матч Дания – Украина остановлен: что-то с Эриксеном
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Футбол | 07.06.2026, 21:07
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Известно о состоянии Эриксена после пугающего инцидента в матче с Украиной
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
кого еще не сватали в Турцию? Трубина,Забу? пора пора.
Ответить
+1
І шоб робив бєднєнькій Трабзон без українців
Ответить
0
Був ще в історії хоч один такий випадок, коли цілий кращий бомбардир Прімери, ще навіть не вийшовши на піковий вік, був абсолютно незатребуваним і непотрібним жодному сильному серйозному європейському клубу, а через рік-два став взагалі непотрібен нікому окрім турків? 
Ответить
0
Хай беруть Довбика, Мудрика, Ваната, Зінченко, Луніна.
Ответить
0
Популярные новости
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
Верховен назвал единственного боксера, превосходящего Усика и Кличко
07.06.2026, 08:44 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
07.06.2026, 03:12 163
Футбол
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
07.06.2026, 07:34 36
Футбол
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
Украинский боксер одержал громкую победу в Италии и завоевал титул чемпиона
07.06.2026, 01:01 1
Бокс
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 6
Футбол
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
Динамо решило указать на дверь двум футболистам
07.06.2026, 09:55 21
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
08.06.2026, 04:12 3
Бокс
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
Усик отреагировал на апелляцию по результату боя, поданную Верховеном
07.06.2026, 04:12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем