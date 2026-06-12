Ибрагимович не делится властью. Милан не сошелся с именитым специалистом
Ральф Рангник устал ждать
Немецкий специалист Ральф Рангник и «Милан» не сумели договориться об условиях сотрудничества, сообщает Даниеле Лонго.
«Россонери» вели переговоры с главным тренером сборной Австрии о его назначении на должность технического директора клуба.
Рангник хотел получить карт-бланш на выбор тренера, структуру управления и молодежную академию, как это было во времена его сотрудничества с «Ред Булл». Однако против этого выступил Златан Ибрагимович, который хочет иметь больше влияния в клубе.
На фоне этого переговоры зашли в тупик, и Рангник больше не хочет ждать решения клуба.
Ранее стало известно, где может продолжить карьеру Рафаэль Леау.
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