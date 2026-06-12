Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного
Донецкий клуб не заинтересован в подписании хавбека «Металлиста 1925»
Украинский полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный не находится в сфере интересов «Шахтера». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасичныка 2.0».
По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги не заинтересован в подписании 28-летнего футболиста харьковского клуба.
В прошедшем сезоне на счету Ивана Калюжного 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» бросил беременную девушку.
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