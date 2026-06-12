Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 19:27 | Обновлено 12 июня 2026, 19:51
1655
2

Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного

Донецкий клуб не заинтересован в подписании хавбека «Металлиста 1925»

12 июня 2026, 19:27 | Обновлено 12 июня 2026, 19:51
1655
2 Comments
Стало известно, собирается ли Шахтер подписывать Калюжного
Металлист 1925. Иван Калюжный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский полузащитник «Металлиста 1925» Иван Калюжный не находится в сфере интересов «Шахтера». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасичныка 2.0».

По информации источника, чемпион Украинской Премьер-лиги не заинтересован в подписании 28-летнего футболиста харьковского клуба.

В прошедшем сезоне на счету Ивана Калюжного 31 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 3 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» бросил беременную девушку.

По теме:
В Шахтере назвали фаворитов ЧМ 2026: «Я болею за Португалию, но...»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Днепра-1 продолжит карьеру в Кайрате
Карпаты нацелились на подписание легионера Александрии
трансферы Шахтер Донецк Иван Калюжный Металлист 1925 трансферы УПЛ
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Футбол | 12 июня 2026, 09:40 21
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу

Трубин может покинуть Лиссабон, поскольку не подходит под игровую модель Силвы

Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Бокс | 12 июня 2026, 10:09 2
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку

Постол считает, что украинец проведет бой не с топовым боксером

Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Футбол | 12.06.2026, 08:02
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат
Футбол | 12.06.2026, 17:58
Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат
Ингулец попрощается с сыном легенды Карпат
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 12.06.2026, 15:41
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Ястремская после перерыва проиграла матч 1/8 финала WTA 250 в Хертогенбосе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пасічник проти Бурбаса: хто кого? ))
Ответить
+1
Металістичний але не шахтарський Іван тоді
Ответить
0
Популярные новости
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 14
Футбол
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
ПСЖ получил официальное предложение по Забарному. Известна сумма
11.06.2026, 08:43 13
Футбол
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Чехия – 2:1. Огненный второй тайм. Видео голов и обзор матча
12.06.2026, 07:22 2
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
Поражение в стартовом матче Лиги наций. Украина уступила чемпиону Азии
10.06.2026, 16:30 12
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем