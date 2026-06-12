Мишнев нашел себе новый клуб в УПЛ после ухода из Александрии

Украинский полузащитник Дмитрий Мишнев может продолжить карьеру в киевской «Оболони». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, 32-летний футболист, как ожидается, должен стать частью киевского клуба. Также «пивовары» заинтересованы в Василие Руниче.

Последний сезон Дмитрий Мишнев провел в составе «Александрии», которую покинул на правах свободного агента – 31 матч, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что Артем Габелок может продолжить карьеру в «Оболони».