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  4. Мишнев нашел себе новый клуб в УПЛ после ухода из Александрии
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 18:12 | Обновлено 12 июня 2026, 18:20
789
0

Мишнев нашел себе новый клуб в УПЛ после ухода из Александрии

Украинский хавбек ведет переговоры с «Оболонью»

12 июня 2026, 18:12 | Обновлено 12 июня 2026, 18:20
789
0
Мишнев нашел себе новый клуб в УПЛ после ухода из Александрии
ФК Александрия. Дмитрий Мишнев
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Украинский полузащитник Дмитрий Мишнев может продолжить карьеру в киевской «Оболони». Об этом сообщает телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

По информации источника, 32-летний футболист, как ожидается, должен стать частью киевского клуба. Также «пивовары» заинтересованы в Василие Руниче.

Последний сезон Дмитрий Мишнев провел в составе «Александрии», которую покинул на правах свободного агента – 31 матч, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что Артем Габелок может продолжить карьеру в «Оболони».

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Дмитрий Мишнев Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ свободный агент Александрия Василий Рунич
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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